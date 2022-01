Sẽ có Thung lũng Silicon của châu Á?

Kế hoạch các ngành công nghiệp đổi mới 5 + 2 của Đài Loan sẽ sớm thành hiện thực trước sẽ là Tòa nhà Nghiên cứu và Phát triển Công nghệ Thông minh và An ninh mạng ở Shalun. Thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ (MOST) của hòn đảo, tòa nhà này nhằm mục đích trở thành trung tâm cho các công ty khởi nghiệp công nghiệp và công nghệ cao và là trụ sở phía nam Đài Loan cho Taiwan Tech Arena (TTA), một chương trình xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp công nghệ chuyên sâu.

Ở đây, kế hoạch các ngành đổi mới 5 + 2 được khởi xướng với bảy lĩnh vực trọng tâm bao gồm máy móc thông minh, năng lượng xanh, y sinh, nông nghiệp mới, kinh tế vòng tròn, quốc phòng và hàng không vũ trụ, và mong muốn biến Đài Loan trở thành Thung lũng Silicon của châu Á.

Với việc an ninh mạng được coi là một phần của quốc phòng trên đảo, một kế hoạch hành động đã được công bố, bao gồm việc xây dựng một hệ thống giáo dục và đào tạo về an ninh mạng theo nhu cầu của ngành. Các mục tiêu trong kế hoạch hành động của Đài Loan đến năm 2025 bao gồm tăng số lượng người làm việc trong lĩnh vực an ninh mạng lên 10.000 người và cung cấp hỗ trợ thành lập 40 công ty khởi nghiệp an ninh mạng.

Kế hoạch các ngành đổi mới 5 + 2 của Đài Loan có bảy lĩnh vực trọng tâm. Ảnh: @AFP.

Về công nghệ thông minh và cuộc sống xanh, vùng phía Nam Đài Loan được coi là trung tâm hàng đầu cho cuộc sống thành phố xanh thông minh, với khu vực Shalun được phát triển thành hệ sinh thái đổi mới và công nghệ năng lượng xanh. Trong đó, Tòa nhà Nghiên cứu và Phát triển Công nghệ Thông minh và An ninh mạng là một phần của đề án Thành phố Khoa học Năng lượng Xanh Thông minh Shalun ở Quận Gueiren.

"Cách đây 5 năm, rất ít người muốn chuyển đến Gueiren làm việc, nhưng trung tâm ở quận này được kỳ vọng sẽ trở thành cái nôi của công nghệ an ninh mạng tiên tiến nhất châu Á, nơi có các công ty khởi nghiệp sáng tạo tập trung lại và chung tay phát triển", Wu Tsung-tsong, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Đài Loan cho biết trong một tuyên bố.

Gần đây nhất Đài Loan cũng đã vạch ra Kế hoạch Phát triển Khoa học và Công nghệ Quốc gia 2021-2024 nhằm tăng cường sự phát triển cân bằng trong khu vực, bằng cách mở rộng các cụm công nghiệp đặc trưng khắp các khu vực miền Bắc, miền Trung và miền Nam của mình.

Tầm nhìn 2030 của Đài Loan

Kế hoạch liệt kê bốn mục tiêu hướng tới hiện thực hóa tầm nhìn 2030 của đất nước về đổi mới, hòa nhập và bền vững côn g nghệ:

1. Hoàn thiện môi trường ươm mầm nhân tài và tạo lợi thế cạnh tranh để tuyển dụng nhân tài.

2. Cải thiện hệ sinh thái nghiên cứu và phát triển và phân bổ nguồn lực để phát triển công nghệ tiên phong.

3. Đồng tạo động lực kinh tế và xây dựng nền tảng vững chắc cho sự đổi mới công nghệ song hành cùng kinh tế quốc gia.

4. Nâng cao năng lực phát triển đời sống thông minh và hiện thực hóa một xã hội an toàn bảo mật an ninh mạng tuyệt đối.

Theo báo cáo của OpenGov Asia, vì an ninh mạng được coi là một phần của quốc đảo, Tổng thống Đài Loan nói rằng không có "viên đá nào" được bỏ qua trong việc củng cố ngành công nghiệp an ninh mạng của Đài Loan. An ninh mạng là một trong những ngành quan trọng nhất, là chiến lược cốt lõi để đảm bảo kế hoạch các ngành đổi mới 5 + 2 được an toàn, bền vững. Điều này được chứng minh bằng sự ủng hộ mạnh mẽ về mặt lập pháp dưới hình thức sửa đổi Đạo luật An ninh Quốc gia cũng như việc thông qua Đạo luật Quản lý An ninh mạng.

Chính phủ cũng đang ứng phó với thách thức mới bằng cách tích hợp sự phát triển của an ninh mạng, công nghệ thông tin và truyền thông, internet và viễn thông. Đài Loan đang thúc đẩy quan hệ đối tác giữa các khu vực công và tư của Đài Loan, cũng như các đối tác cùng chí hướng trong cộng đồng quốc tế. Bằng cách chia sẻ thông tin và đẩy mạnh học hỏi, hợp tác, quốc gia này có thể tăng cường hiệu quả và nhanh chóng củng cố hệ thống phòng thủ kỹ thuật số của đất nước.

Nội các Đài Loan có kế hoạch phát triển ngành công nghiệp AI của quốc gia. Ảnh: @AFP.

Vào đầu tháng 1/2022, Đài Loan tuyên bố cũng sẽ phân bổ ngân sách hàng năm từ 9 tỷ Đài tệ đến 10 tỷ Đài tệ (304,4 triệu USD và 338,3 triệu USD) để phát triển ngành công nghiệp trí tuệ nhân tạo (AI) của quốc gia, Thủ tướng William Lai cho biết trong một tuyên bố.

Thủ tướng William Lai nói: "Kế hoạch hành động về AI của Đài Loan trong bốn năm tiếp theo là một phần trong mục tiêu của Nội các Quốc gia nhằm phát triển công nghệ "thông minh" và sử dụng công nghệ thông tin và chất bán dẫn nổi bật của Đài Loan để phát triển các công nghệ AI và tạo điều kiện thuận lợi cho chuyển đổi công nghiệp.

Tập đoàn Microsoft vào tuần trước đã công bố kế hoạch cho một trung tâm nghiên cứu và phát triển AI ở Đài Loan, cho thấy sự công nhận của quốc tế đối với môi trường công nghiệp và công nghệ của quốc gia, ông Lai cho biết thêm rằng chính phủ sẽ tăng cường nỗ lực thu hút nhân tài và tăng cường hợp tác với các công ty quốc tế để biến quốc gia này thành một trung tâm AI đổi mới hàng đầu.

"Kế hoạch đưa ra 5 sáng kiến: ươm mầm tài năng, phát triển AI thích hợp của Đài Loan, ươm tạo các công ty khởi nghiệp về AI tại địa phương, điều chỉnh luật phát triển AI và giới thiệu công nghệ AI cho các ngành công nghiệp", Thư ký điều hành Văn phòng Khoa học và Công nghệ Tsai Zse-hong chia sẻ.

Văn phòng này cũng xác định các lĩnh vực AI mà Đài Loan có thể phát triển một thị trường thích hợp, đồng thời xây dựng mạng lưới nghiên cứu và phát triển, đồng thời cho biết thêm rằng họ sẽ kết hợp các quỹ chính phủ với vốn tư nhân để phát triển 100 công ty khởi nghiệp về AI ngay tại địa phương.

Cơ quan này còn cho biết thêm rằng, hơn 100 giải pháp công nghệ AI sẽ được tạo ra để tạo điều kiện phát triển kế hoạch các ngành công nghiệp sáng tạo "5+2", sớm đưa Đài Loan trở thành "Thung lũng Silicon của Châu Á".