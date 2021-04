Sẽ điều chỉnh giá điện trong mùa nắng nóng?

Có điều chỉnh giá điện trong mùa nắng nóng?

Cục trưởng Cục Điều tiết điện lực (Bộ Công Thương) - ông Nguyễn Anh Tuấn, khẳng định sẽ không có việc điều chỉnh giá điện vào thời điểm hiện nay tại tọa đàm "Sử dụng điện mùa nắng nóng hiệu quả, tiết kệm, an toàn" do báo Thanh Niên tổ chức hôm nay (6/4) tại TP.HCM.

Cụ thể, một số người đặt vấn đề liệu giá điện có sắp tăng hay không mà thời gian qua, ngành điện liên tục khuyến cáo về việc hóa đơn tiền điện có thể tăng cao vào những tháng tới.

Cục trưởng Cục Điều tiết điện lực khẳng định không có việc ngành điện điều chỉnh giá điện vào thời điểm hiện nay.

Ông Nguyễn Anh Tuấn cho biết, cơ quan này đang thực hiện theo Quyết định 24/2017 của Chính phủ quy định về cơ chế điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân theo thị trường.

Theo đó, giá đầu vào như nhiên liệu, tỷ giá tăng hay giảm thì có sẽ điều tiết tương ứng với giá điện. Tuy nhiên, từ tháng 3/2019 đến nay, Bộ Công Thương vẫn điều hành giá điện theo Quyết định 648 đã công bố. Ông khẳng định không có việc ngành điện sẽ điều chỉnh giá điện vào thời điểm hiện nay.

Nói rõ hơn về những khuyến cáo hóa đơn tiền điện có thể tăng cao vào những tháng tới, Phó tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) - ông Nguyễn Văn Lý, cho biết hàng năm, "đến hẹn lại lên" cứ bước vào cuối tháng 3, sản lượng tiêu thụ điện của tháng sau luôn tăng cao hơn tháng trước.

Theo ghi nhận của EVNSPC, từ tháng 3 cả công suất lẫn sản lượng tiêu thụ điện đều tăng mạnh so với tháng 1 và 2. Trong tháng 4-6 sắp tới, nhiệt độ có khả năng tăng so với tháng 3 từ 0,5-1 độ C. Cứ 1 độ tăng thêm làm sản lượng điện tiệu dùng tăng từ 2,5-3%.

Ông Lý cho rằng điều này minh chứng cho quy luật vào mùa khô, từ tháng 3 đến tháng 6, thậm chí có năm đến tháng 7-8, hóa đơn tiền điện sẽ tăng cao. Do đó, ông khuyến cáo, người dân nên kiểm soát sử dụng, rà soát tiêu thụ điện và sử dụng điện tiết kiệm nhất trong thời gian tới.

Theo dõi tiền điện 24/24

Tổng công ty Điện lực miền Nam cũng đưa ra khuyến cáo trong mùa nắng nóng, người dân theo dõi điện trên ứng dụng cài trên điện thoại, Zalo... Khi có thắc mắc, người dân nên liên lạc trực tiếp vào tổng đài đường dây nóng của Tổng công ty với 2 đầu số liên lạc là 19001006 và 19009000.

Đại diện ngành điện miền Nam cho biết trong mùa nắng nóng năm nay, EVNSPC tăng lượng nhân viên trực tổng đài hơn 80% để phục vụ khách hàng.

Ngành điện cảnh báo nắng nóng kéo dài, khả năng hóa đơn tiền điện sẽ tăng cao.

Đặc biệt, EVNSPC và Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVNHCMC) đã kết nối dữ liệu 2 trung tâm chăm sóc khách hàng để nhằm trả lời mọi thắc mắc của người tiêu dùng. Khi đường dây nóng phía EVNSPC nghẽn, hệ thống tự động kết nối sang bộ phận chăm sóc khách hàng của EVNHCMC để được giải quyết và ngược lại.

Khi cài đặt ứng dụng của EVNHCMC, khách hàng có thể yêu cầu mọi dịch vụ về điện, theo dõi được điện lực tiếp nhận và xử lý như thế nào, thanh toán hoàn toàn thông qua mã OTP.

Ngoài ra, doanh nghiệp này đã hoàn tất triển khai đo đếm công tơ điện tử từ xa. Tất cả công tơ của khách hàng sẽ tự động truyền dữ liệu về. Đến nay, hơn 80% khách hàng có thể tra cứu thông tin về hóa đơn tiền điện, theo dõi lượng điện tiêu thụ hàng ngày trên điện thoại di dộng thông qua ứng dụng này.

Dự kiến đến quý III/2021, 100% khách hàng sẽ được lắp công tơ điện tử có chức năng thu thập dữ liệu từ xa, có thể theo dõi lượng điện tiêu thụ mỗi ngày.

"Khách hàng cài ứng dụng có thể theo dõi lượng điện sử dụng từng ngày, rất rõ ràng và minh bạch. Từ đó, có thể điều chỉnh việc sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả ngay. Thông qua việc cài đặt ứng dụng này cũng giúp ngành điện chăm sóc khách hàng tốt hơn, gửi thông báo những thông tin mới về dịch vụ điện, cảnh báo về giông lốc..." - ông Luân Quốc Hưng, Phó tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực TP.HCM cho biết.