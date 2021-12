SeABank tăng vốn điều lệ lên gần 14.785 tỷ đồng

Theo giá đóng cửa cuối phiên giao dịch ngày 27/12/2021 của cổ phiếu SSB, vốn hóa SeABank đạt mức 65.053 tỷ đồng (tương đương 2,85 tỷ USD), nằm trong nhóm 10 ngân hàng có vốn hóa lớn nhất Việt Nam.



Bên cạnh đó, SeABank cũng vừa được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận thành lập thêm 6 chi nhánh/điểm giao dịch và phương án tăng vốn điều lệ lên mức 16.598 tỷ đồng. Hiện Ngân hàng đang hoàn thiện các thủ tục để tiếp tục triển khai chào bán ra công chúng nhằm tăng vốn điều lệ lên 16.598 tỷ đồng trong năm 2022.

Cụ thể, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Quyết định số 2078/QĐ-NHNN ngày 24/12/2021 về việc chấp thuận thay đổi vốn điều lệ của SeABank trên Giấy phép hoạt động của SeABank từ 13.425 tỷ đồng lên gần 14.785 tỷ đồng sau đợt chào bán 136 triệu cổ phiếu với tỷ lệ phát hành 10,13% cho các cổ đông hiện hữu năm 2021. Đây là lần tăng vốn thứ 2 trong năm 2021 của SeABank. Trước đó, vào tháng 9/2021, SeABank đã tăng thêm hơn 1.337 tỷ đồng vốn điều lệ thông qua việc chia cổ tức bằng cổ phiếu và phát hành cổ phiếu cho người lao động (ESOP) đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên SeABank năm 2021.

Việc tăng vốn điều lệ là một dấu mốc quan trọng trong kế hoạch và định hướng phát triển của Ngân hàng nhằm nâng cao tiềm lực tài chính và củng cố an toàn vốn, từ đó tạo tiền đề để SeABank đầu tư toàn diện về nhiểu mặt như cơ sở vật chất, hệ thống, công nghệ, duy trì và nâng cao hiệu quả hoạt động của Ngân hàng; đồng thời đa dạng hóa sản phẩm và dịch vụ nhằm đáp ứng tốt hơn nữa nhu cầu của khách hàng trên toàn quốc.

Ngoài ra, Ngân hàng Nhà nước cũng vừa có công văn chấp thuận việc SeABank thành lập thêm 3 chi nhánh tại Bắc Giang, Nam Định, Bình Phước và 3 phòng giao dịch tại Vĩnh Phúc, An Giang, Tiền Giang. Như vậy, sau khi hoàn tất các thủ tục đăng ký, SeABank sẽ có 180 điểm giao dịch trên toàn quốc.

Kết thúc 9 tháng đầu năm 2021, SeABank đã vượt kế hoạch về lợi nhuận trước thuế của năm với hơn 2.530 tỷ đồng, tăng 124% so với cùng kỳ năm 2020, hoàn thành 105% kế hoạch 2021, tổng tài sản đạt 197.629 tỷ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ năm 2020. Dự kiến SeABank sẽ đạt được kết quả tăng trưởng ấn tượng so với kế hoạch đã đề ra của năm 2021.