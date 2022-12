SeABank và hành trình 5 năm "chạy vì tương lai

Qua 4 mùa giải, SeABank Run For The Future đã trao tặng gần 100 suất học bổng khuyến học với tổng giá trị gần 9,2 tỷ đồng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên toàn quốc.



"SeABank Run for The Future" - Tinh thần thể thao gắn chặt với trách nhiệm cộng đồng

Chuỗi giải chạy cộng đồng thường niên SeABank Run for the Future (SeARun) được Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank, mã chứng khoán SSB) chính thức phát động từ năm 2018 nhằm hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về Phòng, chống bạo lực gia đình. Qua đó nâng cao nhận thức của cộng đồng, đặc biệt là các gia đình trẻ về trách nhiệm xây dựng gia đình hạnh phúc trong xã hội hiện đại, đồng thời kêu gọi cộng đồng cùng chung tay góp sức vì thế hệ mầm non tương lai của đất nước.

Ở mùa giải 2018, SeARun được tổ chức tại TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Thủ đô Hà Nội và đã ghi dấu ấn tại thời điểm đó với gần 3.000 vận động viên tham dự thi đấu 3 nội dung: Tiếp sức gia đình, cá nhân Nam và cá nhân Nữ.

Bước sang năm thứ 2, chuỗi giải chạy SeARun được mở rộng quy mô khi tổ chức tại 4 thành phố lớn Đà Nẵng, Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Hải Phòng và đa dạng hơn các nội dung thi đấu khiến sức hút của cuộc đua được gia tăng, các runner hào hứng với các hạng mục thi đấu: chạy bán chuyên nghiệp Nam/Nữ, chạy tiếp sức Gia đình và chạy phong trào Nam/Nữ. Tổng trị giá giải thưởng lên tới gần 70 triệu đồng. SeABank Run for the Future có một mùa giải trọn vẹn khi thu hút được hơn 5.000 vận động viên tham dự ở cả 4 tỉnh, thành.

Năm 2020, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, SeARun được tổ chức theo hình thức trực tuyến thông qua nền tảng ứng dụng UpRace để đảm bảo phòng, chống dịch bệnh, đồng thời vẫn tạo sân chơi rèn luyện sức khỏe cho cộng đồng. SeARun 2020 bùng nổ với sự đăng ký tham gia của gần 125.000 vận động viên thuộc 2.176 đội trên toàn quốc và ghi nhận thành tích gần 2 triệu km chỉ sau 22 ngày tổ chức. Con số vận động viên tham dự tăng hơn 40 lần so với năm đầu tổ chức giải minh chứng cho sức nóng của SeABank Run for the Future bất chấp bối cảnh dịch bệnh.

SeARun 2022 trở lại sau một năm hoãn vì dịch bệnh nhanh chóng nhận được sự hưởng ứng từ các vận động viên trên toàn quốc. Năm nay, trên tinh thần gắn kết cộng đồng, đẩy mạnh phong trào rèn luyện thể dục thể thao và thực hiện trách nhiệm xã hội, SeABank tổ chức chuỗi giải chạy TP Hồ Chí Minh và Hà Nội với 6 nôi dung: chuyên nghiệp nam nữ hỗn hợp cự ly 10km, bán chuyên nghiệp Nam/Nữ cự ly 5km, phong trào dành cho Nam/Nữ cự ly 3km, tiếp sức dành cho gia đình cự ly 1.500m đã thu hút hơn 5200 vận động viên gồm cán bộ nhân viên và lãnh đạo SeABank, các cơ quan báo chí, doanh nghiệp cùng người dân tham gia chạy..

Sau 5 năm tổ chức và đi qua 4 mùa giải, SeARun đã có một chặng hành trình trọn vẹn với sự đồng hành, tiếp sức của hơn 140 nghìn vận động viên trên khắp các tỉnh thành Việt Nam. Cùng với việc lan tỏa tinh thần thể thao, SeABank Run For The Future đề cao trách nhiệm cộng đồng khi trao tặng gần 100 suất học bổng với tổng giá trị gần 9,2 tỷ đồng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên toàn quốc thông qua giải chạy.

Phía sau những bước chạy - trăm hoài bão được "ươm mầm"

"Trong quá trình 28 năm hoạt động SeABank luôn chú trọng thực hiện các hoạt động an sinh xã hội vì cộng đồng. Thông qua chuỗi giải chạy cộng đồng thường niên "Cộng đồng chạy vì tương lai - SeABank Run For The Future" chúng tôi mong muốn kêu gọi cộng đồng cùng lan tỏa phong trào rèn luyện thể thao đồng thời thấu cảm và ủng hộ học bổng Ươm mầm ước mơ cho trẻ em hiếu học có hoàn cảnh khó khăn. SeABank cam kết luôn mang lại giá trị cao nhất và gắn kết cộng đồng", bà Lê Thu Thủy - Phó Chủ tịch HĐQT SeABank chia sẻ.

Quỹ học bổng Ươm mầm ước mơ được SeABank thành lập từ năm 2015 với mong muốn hỗ trợ chi phí học tập cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn được tiếp tục đến trường. Mỗi em học sinh khi được đỡ đầu bởi Quỹ sẽ nhận được suất học bổng khuyến học trọn đời phổ thông trị giá 1 triệu đồng/tháng, kéo dài đến hết năm học lớp 12 và 1 suất học bổng khởi nghiệp trị giá 10 triệu đồng khi tốt nghiệp THPT. Không chỉ hỗ trợ về vật chất, các em học sinh cũng thường xuyên nhận được những món quà tinh thần nhân các dịp Tết, 1/6, Trung thu từ Quỹ cũng như sự quan tâm, hỏi thăm động viên của các CBNV SeABank về tình hình học tập. Đến hiện tại với sự ủng hộ của Quỹ phúc lợi cùng CBNV SeABank, đặc biệt là các mạnh thường quân là khách hàng, đối tác của Ngân hàng, Quỹ Ươm mầm ước mơ đã nhận đỡ đầu và hỗ trợ trọn đời phổ thông cho 189 em học sinh nghèo hiếu học với tổng số tiền gần 14 tỷ đồng.

Đặc biệt, thông qua 4 mùa giải SeARun, Quỹ Ươm mầm ước mơ đã trao tặng gần 100 suất học bổng khuyến học cho các em học sinh nghèo ở mọi miền Tổ quốc. Năm 2018, Quỹ trao học bổng cho 30 em học sinh tại Hà Nội, Đà Nẵng, Bình Định, Quảng Trị, Tp.Hồ Chí Minh và Bình Dương với tổng giá trị hơn 3 tỷ đồng. Đến 2019, Quỹ cùng các nhà hảo tâm đồng hành đã trao tặng 31 suất học bổng, giá trị hơn 2,3 tỷ đồng cho các em học sinh tại Hà Nội, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, Tp.Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hải Phòng…

Mong muốn được hỗ trợ nhiều hơn nữa các hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là học sinh tại miền Trung mới chịu ảnh hưởng của thiên tai bão lũ, SeARun 2020 cùng Quỹ Ươm mầm ước mơ đã chọn lọc và quyết định trao tặng học bổng tổng trị giá gần 2,2 tỷ đồng cho 27 em học sinh nghèo hiếu học tại 11 tỉnh thành phố Hà Tĩnh, Đà Nẵng, Thanh Hóa, Bình Định, Quảng Trị,...

Tiếp nối những hành động ý nghĩa đó, tại giải SeARun 2022, Quỹ Ươm mầm ước mơ và các mạnh thường quân đã trao tặng học bổng tổng trị giá hơn 1,62 tỷ đồng cho 24 em học sinh nghèo học giỏi, trong đó có những em không may bị mất cha mẹ do dịch Covid-19.

Đặc biệt, năm 2022, Quỹ Ươm mầm ước mơ tự hào ghi nhận 14 em học sinh do Quỹ đỡ đầu tốt nghiệp THPT, trong đó có 4 em được nhận đỡ đầu từ các giải SeARun và 10/14 em trúng tuyển các trường Đại học theo nguyện vọng. "Em cảm thấy may mắn khi được ngân hàng SeABank hỗ trợ trong suốt quãng thời gian học THPT. Ba năm qua em không chỉ nhận được học bổng từ Quỹ hàng tháng mà còn được các anh chị cán bộ SeABank chi nhánh Bắc Ninh quan tâm các dịp lễ tết. Đó là nguồn động viên rất lớn giúp em mạnh mẽ vươn tới ước mơ của mình. Em xin cảm ơn Quỹ Ươm mầm ước mơ và ngân hàng SeABank đã giúp đỡ em cùng các bạn học sinh có hoàn cảnh trên cả nước", em Nguyễn Thùy Dung (Bắc Ninh) bày tỏ niềm hạnh phúc, sự biết ơn trong bức thư tay được gửi đến Quỹ Ươm mầm ước mơ sau khi hoàn thành cấp THPT.

Những thành quả trong hành trình 5 năm của SeABank Run for the Future đánh dấu sự thành công của SeABank với bản sắc riêng khi gắn sự kiện thể thao với trách nhiệm cộng đồng, gắn kết gia đình và ngày càng nhận được sự hưởng ứng đông đảo của CBNV, khách hàng cũng như những người yêu thích chạy. Mỗi bước chạy dù nhỏ nhưng mang nhiều ý nghĩa lớn khi không chỉ để tăng cường sức khỏe cho bản thân mà còn mang lại điều có ích cho cộng đồng, hỗ trợ các mầm non tương lai tiếp tục giấc mơ học tập, trở thành công dân có ích cho xã hội.