SHB được vinh danh "Ngân hàng có giao diện mobile banking thân thiện với người dùng", "Ngân hàng có sản phẩm tiết kiệm tốt nhất"

Các giải thưởng uy tín là minh chứng cho những nỗ lực sáng tạo và không ngừng đa dạng hóa, nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ của SHB nhằm hướng tới mục tiêu ngân hàng số bán lẻ đa năng hiện đại hàng đầu Việt Nam, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng.



Tạp chí Global Banking and Finance Review (GBFR) và International Finance Magazine (IFM) là các tạp chí có uy tín trong ngành Tài chính – Ngân hàng toàn cầu với đối tượng độc giả là các chuyên gia phân tích, nhà đầu tư, lãnh đạo các định chế tài chính và doanh nghiệp hàng đầu trên thế giới... Với vị thế, uy tín hàng đầu của mình, GBFR, IFM tổ chức các giải thưởng trong lĩnh vực ngân hàng định kỳ hàng năm, trong đó có sự tham gia của nhiều ngân hàng tên tuổi trên thế giới và Việt Nam. Trong nhiều năm nay, SHB liên tục được GBFR, IFM vinh danh ở các hạng mục giải thưởng: Ngân hàng Bán lẻ Tăng trưởng nhất, Ngân hàng SME tốt nhất, Ngân hàng Tài trợ Thương mại Tăng trưởng nhất, Ngân hàng có Dịch vụ khách hàng Tốt nhất, Ngân hàng có Internet Banking tốt nhất, Ngân hàng có sản phẩm tiết kiệm sáng tạo nhất, Ngân hàng có dịch vụ thẻ tín dụng tốt nhất...

Tiếp tục đáp ứng các tiêu chí chuẩn quốc tế và được các chuyên gia của GBFR, IFM đánh giá cao để trở thành Ngân hàng có sản phẩm tiết kiệm tốt nhất, Ngân hàng có giao diện mobile banking thân thiện với người dùng nhất năm 2020, SHB một lần nữa khẳng định vị thế vững chắc trên thị trường, đặc biệt ở mảng ngân hàng bán lẻ bằng những hành động cụ thể thông qua các sản phẩm dịch vụ chất lượng cao, các chương trình ưu đãi, các giải pháp hỗ trợ kịp thời tới các khách hàng cá nhân…

Đối với hạng mục giải thưởng "Ngân hàng có giao diện mobile banking thân thiện với người dùng nhất", IFM đánh giá cao tính thân thiện và dễ sử dụng ứng dụng giao dịch ngân hàng trên điện thoại di động - SHB Mobile. Với SHB Mobile, khách hàng sẽ được trải nghiệm vô vàn tính năng, tiện ích mà không cần tới quầy giao dịch. Với chiếc điện thoại đi động trong tay, khách hàng có thể hoàn toàn quản lý được tình hình tài chính của mình mọi lúc, mọi nơi.

Ngoài ra, khách hàng còn có thể giao dịch chuyển tiền với chi phí rẻ nhất chỉ bằng 1/3 so với tại quầy với rất nhiều các hình thức từ chuyển tiền nội bộ, chuyển tiền nhanh liên ngân hàng 24/7 tới Số thẻ/Số tài khoản và chuyển tiền liên ngân hàng thông thường. Với mong muốn mang lại trải nghiệm tốt nhất cho người sử dụng, giao diện của SHB Mobile được thiết kế dựa trên quá trình nghiên cứu và kiểm thử trên chính khách hàng và lắng nghe phản hồi của khách hàng.

Mọi màn hình, nút bấm đều được thiết kế sao cho mọi người dùng đều có thể hiểu và sử dụng, hạn chế tối đa rào cản, sự e ngại của khách hàng trong những lần đầu tiếp cận. Bên cạnh đó, với phương châm để SHB Mobile là người bạn song hành cùng khách hàng trong tất cả các khía cạnh của cuộc sống, SHB liên tục nghiên cứu, tìm hiểu và cập nhật các công nghệ hiện đại nhất, bảo mật nhất và các xu hướng sản phẩm mới nhất vào SHB Mobile.

Trong định hướng Ngân hàng số bán lẻ hiện đại, một trong những trọng tâm phát triển trong thời gian qua của SHB là Bảo hiểm liên kết Ngân hàng nhằm đa dạng hóa các sản phẩm dịch vụ, đồng thời, mang đến cho các KHCN nhiều lợi ích hơn, đem đến sự an tâm, giúp khách hàng chuẩn bị tốt hơn cho tương lai. Kể từ năm 2019, SHB triển khai gói sản phẩm "Tiết kiệm An phúc" với nhiều khuyến mại hấp dẫn dành cho KHCN, bao gồm dịch vụ tiết kiệm bậc thang theo số tiền và bảo hiểm nhân thọ Dai-ichi Life do SHB phân phối.

Cụ thể, SHB miễn phí bảo hiểm năm đầu "Đại gia An phúc" cho khách hàng tham gia gói sản phẩm và được hưởng các quyền lợi Bảo hiểm tai nạn toàn diện, Bảo hiểm bệnh hiểm nghèo, Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe… Đặc biệt, các khách hàng có thể chuyển nhượng những ưu đãi này cho gia đình, người thân, bạn bè một cách linh hoạt. Chính từ sự sáng tạo và khác biệt này, theo các chuyên gia của GBFR, SHB đã vượt qua nhiều đối thủ khác, chiến thắng ở hạng mục Ngân hàng có dịch vụ tiền gửi tốt nhất Việt Nam.

Bày tỏ niềm tự hào khi được các Tạp chí uy tín thế giới vinh danh ở hai hạng mục bán lẻ quan trọng, ông Nguyễn Văn Lê –Tổng Giám đốc SHB chia sẻ: "Các giải thưởng đạt được đã khẳng định niềm tin tưởng của khách hàng, đối tác, cổ đông với SHB cũng như khẳng định uy tín thương hiệu và sự phát triển mạnh mẽ của ngân hàng không chỉ trên lãnh thổ Việt Nam mà đã vươn ra tầm quốc tế. Hướng tới mục tiêu ngân hàng số bán lẻ đa năng hiện đại hàng đầu Việt Nam, trong thời gian tới, SHB sẽ tiếp tục hoàn thiện, nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ, tăng cường hiệu quả hoạt động, đặc biệt chú trọng đầu tư vào công nghệ nhằm gia tăng trải nghiệm ngân hàng số hiện đại, an toàn, vượt trội với tiêu chuẩn quốc tế tới các khách hàng của SHB".