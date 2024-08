SHB là ngân hàng có sáng kiến tốt nhất dành cho SMEs

Trong tháng 7, tại Singapore, Tạp chí tài chính Asian Banking and Finance (ABF) đã tổ chức lễ trao giải thưởng ABF Wholesale Banking Awards 2024 (dành cho khối ngân hàng bán buôn). Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) được vinh danh ở 2 hạng mục là "Sáng kiến hợp tác SME trong nước tốt nhất" (Vietnam Domestic SME Partnership Initiative of the Year) và "Sáng kiến tài chính trong nước với tác động xã hội tốt nhất" (Vietnam Domestic Social Impact Finance Initiative of the Year).



Giải thưởng của ABF được đánh giá bởi các chuyên gia đến từ các công ty kiểm toán, tư vấn hàng đầu thế giới như PwC, Deloitte, EY, Bain and Company. Là một trong 5 ngân hàng TMCP tư nhân lớn nhất cả nước, SHB luôn kiên định với triết lý từ tâm, không ngừng cố gắng mang đến khách hàng các giải pháp tài chính phù hợp, hiện đại, tiện lợi, trở thành người đồng hành tin cậy của đối tác và khách hàng. Hai giải thưởng tại ABF Wholesale Banking Awards 2024 là sự ghi nhận cho những sáng kiến và tác động của SHB tới nhóm khách hàng SMEs và doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ, kiến tạo và lan tỏa những giá trị tốt đẹp tới xã hội, cộng đồng.

Hỗ trợ SMEs với các giải pháp tài chính sáng tạo

Nằm trong chiến lược chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ trong hoạt động, sản phẩm dịch vụ, năm 2023, SHB đã hợp tác cùng Công ty cổ phần MISA triển khai dịch vụ kết nối ngân hàng số trên phần mềm kế toán MISA bao gồm: MISA AMIS và MISA SME.

Theo đó, hệ thống Internet Banking của SHB được kết nối với phần mềm kế toán MISA SME.NET và phân hệ kế toán Online MISA AMIS Kế toán. Sau mỗi giao dịch thanh toán, chuyển tiền thành công trên hệ thống Internet Banking của SHB, dữ liệu sẽ được tự động hạch toán ngay tức thì vào phần mềm kế toán doanh nghiệp mà kế toán viên không cần hạch toán tay từ sao kê sổ phụ tài khoản sang phần mềm.

Nhờ việc kết nối thông suốt giữa ngân hàng với phần mềm kế toán MISA, kế toán viên có thể theo dõi, giám sát, phê duyệt, thực hiện các giao dịch tài chính mọi lúc mọi nơi và trên đa nền tảng như PC, Mobile, Tablet… qua đó tiết kiệm đến 80% thời gian xử lý công việc và chi phí vận hành cho doanh nghiệp. Đối với những doanh nghiệp đã sử dụng phần mềm kế toán của MISA, khách hàng chỉ cần kết nối trên Internet Banking SHB trong vòng 2 phút là có thể tích hợp và sử dụng ngay.

Dẫn đầu hỗ trợ doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ.

Bên cạnh những giải pháp số, sản phẩm sáng tạo, hiện đại, tiện lợi dành cho khách hàng, SHB luôn đồng hành đưa dòng vốn giá rẻ tiếp cận tới người dân, doanh nghiệp trong đó có các đơn vị do phụ nữ làm chủ, nổi bật là chương trình "Hỗ trợ giảm thiểu tác động của Covid-19 cho các WSMEs" hợp tác với Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB). Qua đó, các WSMEs (doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ) từng bước phục hồi và ổn định sản xuất kinh doanh sau đại dịch Covid-19.

Cụ thể, doanh nghiệp WSMEs gặp khó khăn bởi Covid-19 được SHB cơ cấu khoản vay, hỗ trợ 6 tháng tiền lãi (đối với khách hàng thuộc diện cơ cấu nợ); miễn, giảm toàn bộ các loại phí liên quan… Giá trị mỗi khoản hỗ trợ này lên đến 10.000 USD, trích từ nguồn tài trợ của ADB.

Đồng thời, SHB dành nhiều ưu đãi cho các doanh nghiệp phụ nữ làm chủ để tối ưu các giao dịch tài chính như: tặng tài khoản số đẹp đẳng cấp cho doanh nghiệp và lãnh đạo, miễn phí 100% dịch vụ chi hộ lương, miễn phí toàn bộ gói Internet banking, phí chuyển tiền trong nước, miễn phí gói Combo tài khoản thanh toán Standard và phí sử dụng trong vòng 6 tháng.

Ngân hàng cũng ký hợp đồng tín dụng với IFC trị giá 120 triệu USD nhằm hỗ trợ phát triển danh mục cho vay SMEs, trong đó có các doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ và những doanh nghiệp tham gia chuỗi cung ứng. Đây là nguồn lực bổ sung quan trọng để ngân hàng tiếp tục phát triển các chính sách, các chương trình cụ thể trong đồng hành, hỗ trợ các doanh nghiệp SMEs nói chung và khối WSMEs nói riêng.



Với các giải pháp tài chính bền vững cùng sản phẩm/dịch vụ số đa dạng dành cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, SHB được Tạp chí Alpha Southeast vinh danh là "Ngân hàng tài trợ bền vững tốt nhất dành cho Doanh nghiệp SME". Trước đó, SHB cũng được Tạp chí FinanceAsia trao giải thưởng "Ngân hàng SME tốt nhất Việt Nam" (Best Commercial Bank – SME in Vietnam).