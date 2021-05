Siết chặt hơn nữa an toàn tiêm chủng vaccine Covid-19

Tử vong do phản ứng rất hiếm gặp

Sáng 9/5, Bộ Y tế cho biết, tính đến hết ngày 8/5, cả nước đã có gần 833.000 người được tiêm vaccine Covid-19 mũi 1 và 2. Tuy nhiên, ngày 7/5, Việt Nam có ca tử vong đầu tiên sau tiêm vaccine Covid-19 do sốc phản vệ. Đó là nữ nhân viên y tế 35 tuổi đang công tác tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Tân Châu. Theo kết luận của Hội đồng chuyên môn của Sở Y tế An Giang, nguyên nhân dẫn đến tử vong là sốc phản vệ trên nền cơ địa dị ứng non steroid (giảm đau kháng viêm). Đây là trường hợp rất hiếm gặp trong thực tế tiêm chủng vaccine Covid-19.

Bộ trưởng tiêm: Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long tiêm vaccine Covid-19 ngày 6/5. Ảnh: BYT

Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin về ca tử vong sau tiêm vaccine Covid-19 do sốc phản vệ, Ban chỉ đạo An toàn tiêm chủng vaccine Covid-19 đã họp khẩn để đánh giá nguyên nhân. "Các điều tra cho thấy, trường hợp này có cơ địa dị ứng với thuốc giảm đau, chống viêm không chứa steroid. Bệnh nhân cũng đã được hỏi, tư vấn, khám sàng lọc kỹ lưỡng trước khi tiêm. Việc tiêm chủng diễn ra theo đúng quy trình. Nữ nhân viên y tế có triệu chứng sốc phản vệ sau ít phút. Ban chỉ đạo đánh giá, đây là trường hợp hết sức hiếm gặp trong lịch sử tiêm chủng"- Thứ trưởng Thuấn nhận định.



Tập huấn tiêm chủng, sàng lọc kỹ hơn

Để tránh những trường hợp tương tự xảy ra, Thứ trưởng Thuấn cho biết, sau cuộc họp Bộ Y tế đã rút ra 3 kinh nghiệm để triển khai tiêm chủng tốt hơn trong những tháng tới.

Thứ nhất, tập huấn kỹ hơn về công tác tiêm chủng, đặc biệt khâu xử lý tai biến khi tiêm chủng cho tuyến tỉnh, tuyến huyện, tuyến xã, phải liên tục nhắc đi nhắc lại và cập nhật liên tục. Thứ hai, sàng lọc kỹ hơn cho người tiêm, hỏi kỹ tiền sử bệnh. Thứ ba, Bộ Y tế khuyến cáo các trường hợp có cơ địa dị ứng cần tiêm vaccine ngừa Covid-19 tại các trung tâm y tế có giường bệnh hoặc tại bệnh viện.

TS Thái cũng khẳng định, không nên vì quá lo ngại mà bỏ qua một vũ khí lợi hại bảo vệ chúng ta trước dịch Covid-19. Điều quan trọng là sau sự cố đau buồn này, ngành y tế tiếp tục rút kinh nghiệm để tránh những việc đáng tiếc như vậy.

TS Thái cũng khẳng định, hiện tại Việt Nam là một trong những quốc gia hàng đầu trong đảm bảo quy trình tiêm chủng vaccine Covid-19. Với phương châm "Tiêm đến đâu an toàn đến đó," quy trình tiêm chủng vaccine Covid-19 tại Việt Nam được triển khai bài bản.

Liên quan đến công tác tiêm chủng vaccine Covid-19 tại Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết, một trong những điểm khác với nhiều nước là chúng ta tổ chức quy trình tiêm chủng rất chặt chẽ, rất cẩn thận, được triển khai ở cấp độ an toàn cao nhất và có sự khác biệt so với các nước khác trên thế giới, kể cả ở các nước tiên tiến. "Chúng tôi luôn luôn nhấn mạnh, đảm bảo an toàn tiêm chủng phải đặt lên hàng đầu, tiêm đến đâu chắc chắn đến đó. Chính vì thế, Bộ Y tế đã thành lập Ban chỉ đạo an toàn tiêm chủng, tập hợp các chuyên gia, giáo sư đầu ngành trên các lĩnh vực, đặc biệt là điều trị để sẵn sàng hỗ trợ các địa phương xử lý mọi tình huống không mong muốn xảy ra trong tiêm chủng"-Bộ trưởng khẳng định.