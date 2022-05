Siêu công nghệ trong giao thông: Những thành phố thông minh như phim viễn tưởng

Di chuyển thông minh liên quan đến việc tận dụng công nghệ và đổi mới để quản lý nhiều hình thức vận tải theo những cách hiệu quả hơn, linh hoạt và bền vững

Theo Bộ Kinh tế và Xã hội của Liên Hợp Quốc, đến năm 2050, hơn 2/3 dân số thế giới sẽ sống ở các khu đô thị. Điều này đặt ra một số thách thức đáng kể cho chính quyền địa phương và các nhà quy hoạch thành phố, khi họ cố gắng cân bằng chất lượng cuộc sống tốt, an toàn cho người dân địa phương và người đi làm với các mục tiêu giảm carbon và nguồn vốn sẵn có.

Trong đó, công nghệ cung cấp một phần quan trọng của giải pháp - đặc biệt là khi điều này hỗ trợ các phương tiện quản lý cơ sở hạ tầng và năng lực của công nghệ thông minh hơn và phối hợp hơn, đồng thời nó cho phép sự hợp tác thuận lợi giữa nhiều nhà cung cấp dịch vụ và cơ sở hạ tầng cũng như quan hệ đối tác công tư trên toàn khu vực đô thị.

Hệ thống quản lý giao thông đô thị thông minh có tiềm năng tận dụng các công nghệ mới nổi mang lại lợi ích cho các thành phố của tương lai. Ảnh: @AFP.

Ở đây, di chuyển thông minh liên quan đến việc tận dụng công nghệ và đổi mới để quản lý nhiều hình thức vận tải theo những cách hiệu quả hơn, linh hoạt và bền vững hơn, tận dụng tối đa năng lực hiện có, đảm bảo các dịch vụ di chuyển liên tục bất chấp các sự cố gián đoạn và khuyến khích áp dụng các phương án xanh hơn.

Công nghệ đóng một vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy những lợi ích này. Từ việc thu thập và tổng hợp dữ liệu đến phân tích và hiểu dữ liệu từ các phương thức giao thông và cơ sở hạ tầng khác nhau (tàu hỏa, xe buýt, tàu con thoi tự hành và các nút giao thông đường bộ). Các giải pháp di chuyển thông minh tích hợp trình điều khiển, phương tiện và cơ sở hạ tầng để tối ưu hóa hoạt động quản lý vận tải và cung cấp nhiều thông tin du lịch hơn cho hành khách.

Với hệ thống quản lý giao thông thông minh do AI điều khiển, các thành phố có thể trải nghiệm sự cải thiện đáng kể trong quản lý và vận hành giao thông với các lợi ích sinh thái và kinh doanh, thông qua chia sẻ dữ liệu chiến lược trên toàn bộ hệ sinh thái giao thông của thành phố. Nó không chỉ đáp ứng nhu cầu hiện tại của thành phố mà còn cung cấp cho việc mở rộng mạng lưới đường trong tương lai.

Các công nghệ tân tiến mang lại cơ hội rộng lớn để quản lý lưu lượng một cách chủ động với thông tin chi tiết theo hướng dữ liệu; để tự động phát hiện sự cố để phản ứng nhanh hơn; để quản lý hiệu quả và hiệu quả hơn các điểm nghẽn trên đường; và để xác định và nhắm mục tiêu các hành vi vi phạm giao thông - dẫn đến giao thông thông suốt hơn, giảm tắc nghẽn và phát thải carbon, cũng như giúp mang lại hành trình an toàn hơn cho tất cả mọi người.

Công nghệ nắm giữ quyền lực định hướng tương lai của hình thức di chuyển thông minh. Ảnh: @AFP.

Tối ưu hóa việc quản lý các nút giao thông bằng cách tận dụng công nghệ và số hóa để quản lý các nút giao thông theo những cách thông minh hơn

Hệ thống quản lý giao thông đô thị thông minh có tiềm năng tận dụng các công nghệ mới nổi như phương tiện được kết nối, kết nối nhanh hơn và IoT, để cung cấp quản lý giao thông hiệu quả hơn và phổ biến thông tin giữa các phương tiện, cơ sở hạ tầng, người đi làm và hệ thống giao thông công cộng, nhằm đạt được sự tích hợp hơn, hệ sinh thái giao thông gắn kết và bền vững mang lại lợi ích cho các thành phố của tương lai.

Một trong những lĩnh vực mà các nhà quy hoạch đô thị nên xem xét là tối ưu hóa việc quản lý các nút giao thông bằng cách tận dụng công nghệ và số hóa để quản lý các nút giao thông theo những cách thông minh hơn. Thông qua quản lý đường giao nhau thông minh, dữ liệu giao thông trong thời gian thực có thể được phân tích để đưa ra khả năng điều khiển tín hiệu dự đoán và báo trước, đồng thời nó cũng có thể tự động nhận ra những thay đổi về giao thông và tự điều chỉnh để tối ưu hóa luồng giao thông.

Câu chuyện tận dụng công nghệ trong giải quyết nhu cầu giao thông hiện tại và tương lai của Singapore là một ví dụ

Tận dụng công nghệ và cách tiếp cận lấy con người làm trung tâm, Singapore đã xác định một số giải pháp chính để vượt qua những thách thức về di chuyển và giải quyết nhu cầu giao thông hiện tại và tương lai của các thành phố. Chúng bao gồm giao thông đô thị và quản lý thống nhất đường cao tốc, giao lộ thông minh, quản lý đội xe vận tải công cộng và bãi đỗ xe thông minh.

Các giải pháp hỗ trợ công nghệ này tận dụng AI, phân tích dữ liệu lớn, IoT và các công nghệ mới nổi để hiểu rõ hơn, trực quan hóa và quản lý mối quan hệ năng động giữa cơ sở hạ tầng cung ứng và nhu cầu di chuyển.

Đồng thời, dựa trên các cảm biến được kết nối và phân tích hỗ trợ AI, các công nghệ xe tự hành được phát triển để vượt qua một số thách thức liên quan đến tính năng tự lái nhằm đạt được sự tuân thủ nghiêm ngặt về an toàn trong quá trình vận hành. Để thực hiện một cách an toàn và hiệu quả, các hệ thống trên xe phải có khả năng nhận ra mọi đối tượng và biến đổi môi trường mà xe có thể gặp phải trong các tình huống thực tế và phản ứng an toàn với mọi tình huống trên đường.

Công nghệ giúp quản lý việc di chuyển tối ưu hơn qua các hệ thống bãi đỗ xe thông minh

Các cơ hội khác để quản lý di chuyển thông minh bao gồm hệ thống bãi đỗ xe thông minh hướng dẫn người dùng đến những nơi còn trống, xác định chúng thông qua nhận dạng biển số tự động để cung cấp việc ra vào không rắc rối, và cho phép họ thanh toán phí đậu xe một cách thuận tiện qua điện thoại di động.

Bên cạnh việc nâng cao hiệu quả hoạt động cho người điều hành bãi đỗ xe, nó còn giúp người lái xe tiết kiệm được nhiều thời gian và sự bực bội, giảm ùn tắc do lái xe tìm bãi đất trống và cũng góp phần làm sạch không khí hơn cho tất cả mọi người.