'Siêu' dự án nghìn tỷ ở Mê Linh khởi động trở lại sau 10 năm 'đắp chiếu'

Mới đây, UBND TP Hà Nội đã ký Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Khu nhà ở Minh Đức tại xã Tiền Phong, huyện Mê Linh. Dự án này trước đó đã được UBND tỉnh Vĩnh Phúc cho phép đầu tư năm 2008 do Công ty CP Đầu tư Thương mại Du lịch Minh Đức làm chủ đầu tư.



Dự án Khu nhà ở Minh Đức được thực hiện với mục tiêu cụ thể hoá quy hoạch chung xây dựng Thủ đô… Xây dựng khu vực chức năng đô thị theo hướng đồng bộ công trình kiến trúc, hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật với các tiêu chí phù hợp quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành.

Dự án khu nhà ở Minh Đức khởi động trở lại sau 10 năm "đắp chiếu".

Cũng theo Quyết định trên, diện tích nhà đầu tư đề xuất xây dựng công trình khoảng gần 170 nghìn m2. Trong đó gồm: Xây dựng nhà ở chung cư cao tầng (nhà ở xã hội) cao 14 tầng, 2 tầng hầm; Xây dựng nhà ở thấp tầng (biệt thự, liền kề) cao 3-4 tầng; Xây dựng công trình công cộng; Xây dựng đường giao thông, cây xanh – thể dục thể thao.

Tổng số 552 căn hộ chung cư và 392 căn nhà ở thấp tầng. Dân số dự kiến khoảng hơn 3.000 người.

Dự án có tổng mức đầu tư gần 1.500 tỷ đồng. Dự kiến thời gian hoàn thành dự án vào quý 2/2022.

Theo ghi nhận, thời điểm hiện tại tháng 7/2020, hoạt động xây dựng hạ tầng tại dự án khu nhà ở Minh Đức đang được triển khai khẩn trương.

Đại diện chủ đầu tư chia sẻ, hiện tại dự án đang triển khai phần thô cơ sở hạ tầng. Dự kiến, hoàn thiện các hạng mục cơ sở hạ tầng dự án này trong năm 2020.

Hiện tại, dự án đã xây dựng cơ bản phần thô hạ tầng.

Được biết, tháng 7/2008, UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã ký Quyết định phê duyệt Quy hoạch chi tiết khu nhà ở Minh Đức tỷ lệ 1/500; Giao cho Công ty CP Đầu tư Thương mại Du lịch Minh Đức làm chủ đầu tư dự án Khu nhà ở Minh Đức tại huyện Mê Linh, tỉnh Vĩnh Phúc (nay huyện Mê Linh thuộc TP Hà Nội).



Sau khi huyện Mê Linh về TP Hà Nội, dự án đã phải thực hiện nhiều thủ tục để điều chỉnh quy hoạch phù hợp với quy hoạch chung của Thủ đô. Đến năm 2016, UBND TP Hà Nội đã ký Quyết định điều chỉnh quy hoạch chi tiết nhà ở Minh Đức tỷ lệ 1/500.

Dự án khu nhà ở Minh Đức là số ít dự án ở Mê Linh sớm triển khai trở lại sau thời gian dài "đắp chiếu".

Liên quan tới Dự án Khu nhà ở Minh Đức, ngày 12/4/2019, Sở TN-MT Hà Nội đã ký Kết luận thanh tra về việc thực hiện kết luận thanh tra, chỉ đạo xử lý thanh tra đối với chủ đầu tư dự án - Công ty CP Đầu tư Thương mại Du lịch Minh Đức.



Sở TN-MT Hà Nội kết luận: "Dự án Khu nhà ở Minh Đức, xã Tiền Phong chậm tiến độ thực hiện dự án so với tiến độ UBND tỉnh Vĩnh Phúc chấp thuận trước đây là do nguyên nhân khách quan; Dự án phải dừng, chờ điều chỉnh quy hoạch và do vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng".