Siêu du thuyền sang chảnh có hộp đêm bí mật bên trong, dài ngang sân bóng

Theo đó, Siêu du thuyền có tên Feadship's Project FG xuất hiện tình cờ trong một cuộc hội thảo có tên là Feadship Brokers Course in 2019. Đề án nguyên mẫu siêu du thuyền này được đội ngũ thiết kế Studio de Voogt thực hiện, do nhà máy đóng tàu Hà Lan Feadship trực tiếp điều hành.

Ảnh: @Feadship.

"Feadship's Project FG là một thiết kế siêu du thuyền vương giả hoàn toàn mới với sức hấp dẫn vô cùng đặc biệt trong tương lai", đại diện nhà máy đóng tàu Feadship nói.

Với chiều dài 109 mét (tương đương chiều dài sân bóng tiêu chuẩn 11 người), siêu du thuyền này có thiết kế câu lạc bộ bãi biển ngoài trời có thể chứa tới 300 khách, gây ấn tượng thị giác nhờ vỏ tàu màu trắng tích hợp kính màu cam tương phản.

Các tiện nghi sang trọng, đa năng khác cũng bao gồm phòng chơi piano với tầm nhìn toàn cảnh, sân bóng bàn pop-up được bao quanh bởi kính để ngăn bóng bay quá đà, quầy bar, bể sục và đủ chỗ tắm nắng cho tất cả những vị khách trên tàu trải nghiệm ánh nắng mùa hè tốt hơn.

Ảnh: @Feadship.

Tuy nhiên, điểm nổi bật của siêu du thuyền này đó là nó một hộp đêm ẩn bên trong lòng du thuyền, và cũng là tầng ngầm của riêng du thuyền này. Đây là một địa điểm "bí ẩn" dành cho "các cuộc tụ họp riêng tư độc quyền", một nơi mà mọi thông tin sẽ được giữ bí mật hoàn toàn với các vị khách còn lại trên du thuyền.

Ảnh: @Feadship.

Hiện phía công ty đang lên kế hoạch chi tiết cho hệ thống động cơ đẩy thủy lực, tầm di chuyển cũng như giá ước tính, nhưng chung quy lại, giá của chiếc du thuyền này sẽ không hề rẻ.

"Mặc dù vẫn còn trong giai đoạn ý tưởng, Feadship's Project FG là một thiết kế khả thi về mặt kỹ thuật, cho phép tổ chức tiệc tùng hoang dã vào ban đêm và thư giãn yên bình vào ban ngày", Giám đốc Kinh doanh Feadship, Marsha van Buitenen lưu ý.

Ảnh: @Feadship.

Được biết, Feadship là một công ty đóng tàu có trụ sở đặt tại Haarlem của Hà Lan, chuyên tạo ra các siêu du thuyền sang chảnh, sang trọng dành cho những người nổi tiếng trong suốt nhiều năm.

Ảnh: @Feadship.

Trong đó, nổi tiếng nhất là du thuyền Santa Maria được chế tạo riêng cho Henry Ford vào năm 1963 và được tân trang lại vào đầu những năm 90 và một lần nữa vào năm 2009. Và có cả siêu du thuyền Highlander được chế tạo cho ông trùm truyền thông Malcolm Forbes.

Huỳnh Dũng