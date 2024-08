Siêu kỷ lục mới nào đã được Erling Haaland tạo ra tại Premier League?

Erling Haaland ghi bàn "như máy"

Trong 2 mùa giải qua, Erling Haaland đã giành danh hiệu cá nhân Vua phá lưới của Premier League. Từ khi chuyển tới Man City thi đấu khi đã khẳng định được tài năng ở Salzburg và Dortmund, Erling Haaland cho thấy khả năng hòa nhập và hiệu suất dứt điểm để chuyển hóa các cơ hội thành bàn thắng rất cao.

Haaland đang thể hiện phong độ theo kiểu "không thể cản phá". Ảnh: SP

Ở mùa giải này, Haaland chứng tỏ anh có sự quyết tâm rất lớn. Do không phải thi đấu ở EURO 2024 vì ĐT Na Uy không vượt qua được vòng loại, Haaland lại càng sung sức hơn. Đây chính là lý do vì sao một chân sút thượng thặng khác là Julian Alvarez đã chia tay Man City để chuyển tới Atletico Madrid do không thể cạnh tranh suất đá chính với Haaland.

Đêm qua (31/8), Haaland tiếp tục ra sân trong đội hình xuất phát của Man City và tỏa sáng rực rỡ. Tiền đạo này lập hat-trick, giúp Man City đánh bại West Ham 3-1. Thậm chí, nếu may mắn hơn, Haaland đã có thể ghi nhiều bàn hơn nữa. Tuy vậy, con số đó đã là quá ấn tượng để Haaland lập ra một kỷ lục mới tại Premier League.

Theo thống kê, Haaland đã ghi tới 7 bàn thắng chỉ sau 3 vòng đầu tiên của Premier League 2024/2025. Trong 3 trận đấu này, Haaland lập được 2 cú hat-trick và đây là hiệu suất chưa từng có cầu thủ nào thực hiện được trong khuôn khổ Premier League.

Kết thúc trận đấu với West Ham, Haaland một lần nữa được tặng quả bóng làm kỷ niệm với cầu thủ ghi từ 3 bàn trở lên trong mỗi trận. Haaland giỏi đến mức HLV Pep Guardiola không tiếc lời khen ngợi cậu học trò xuất sắc của mình.

Hiệu suất ghi bàn đỉnh cao của Haaland giúp Man City toàn thắng 3 vòng đầu tiên và đứng vững ở ngôi đầu bảng Premier League. Ảnh: AFP

Đánh giá về Haaland, HLV Guardiola nhận định:"Từ khi bắt đầu trận đấu, cậu ấy đã thể hiện đẳng cấp rất cao. Bàn thắng thứ hai rất ấn tượng, thậm chí kể cả bàn thắng đầu tiên. Còn bàn thứ ba là thứ gì đó độc nhất vô nhị.

Với tư duy này, Haaland có thể làm mọi thứ. Những con số và số trận đấu mà cậu ấy đã chơi khi độ tuổi còn rất trẻ thật ấn tượng. Cậu ấy được yêu mến bởi những gì cậu ấy làm được trên sân cỏ".