Bão số 3 Yagi cách Quảng Ninh-Thái Bình khoảng 150km, điều lo ngại nhất khi bão số 3 đổ bộ

Cập nhật vị trí và đường đi của bão số 3 (siêu bão YAGI)

Thông tin mới nhất về bão số 3 (siêu bão YAGI) của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 07 giờ ngày 07/9, vị trí tâm bão số 3 ở vào khoảng 20,4 độ Vĩ Bắc; 108,2 độ Kinh Đông, trên vùng biển vịnh Bắc Bộ; cách Quảng Ninh-Thái Bình khoảng 150km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14 (150-166km/h), giật cấp 17, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 15-20km/h.

Cập nhật vị trí của bão số 3 Yagi mới nhất Ảnh: NCHMF

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3 tại đảo Bạch Long Vĩ có gió mạnh cấp 12, giật cấp 14. Đảo Cô Tô có gió mạnh cấp 7, giật cấp 11. Móng Cái (Quảng Ninh) gió mạnh cấp 6, giật cấp 9. Cửa Ông (Quảng Ninh) cấp 8, giật cấp 9.

Dự báo diễn biến bão số 3 Yagi trong 24 đến 48 giờ tới

Thời điểm dự báo Hướng, tốc độ Vị trí Cường độ Vùng nguy hiểm Cấp độ rủi ro thiên tai (Khu vực chịu ảnh hưởng) 19h/07/9 Tây Tây Bắc, 15-20km/h, đi vào đất liền phía Đông Bắc Bộ 21,0N-106,1E; trên đất liền phía Đông Bắc Bộ Cấp 9-10, giật cấp 12 Phía Bắc vĩ tuyến 18,5N; phía Tây kinh tuyến 110,0E Cấp 4: khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ, vùng biển ven bờ và đất liền Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình Cấp 3: khu vực Nam vịnh Bắc Bộ, vùng biển ven bờ và đất liền Nam Định, Ninh Bình và Thanh Hoá 07h/08/9 Tây Tây Bắc, 15-20km/h, đi sâu vào đất liền, suy yếu và tan dần 21,7N-104,0E; trên đất liền các tỉnh Tây Bắc Bắc Bộ Cấp <6 Phía Bắc vĩ tuyến 19,5N; phía Tây kinh tuyến 110E Cấp 3: vịnh Bắc Bộ, vùng biển ven bờ và đất liền các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình và Thanh Hoá

Những điều đáng lo ngại nhất của bão số 3, người dân cần lưu ý gì?

Ông Mai Văn Khiêm - Giám đốc Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia đánh giá, siêu bão Yahi (cơn bão số 3) là cơn bão có cường độ mạnh nhất 30 năm trở lại đây hoạt động ở Biển Đông.

Lo ngại nhất đối với cơn bão này được ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia nhấn mạnh: Vùng biển vịnh Bắc Bộ (bao gồm huyện đảo Bạch Long Vỹ, Cô Tô) có gió mạnh cấp 9-11, vùng gần tâm bão đi qua cấp 12-14, giật cấp 17; biển động dữ dội.

Trên đất liền: Vùng ven biển từ Quảng Ninh đến Thanh Hoá có gió mạnh cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão cấp 10-12, giật cấp 14; khu vực sâu trong đất liền phía Đông Bắc Bộ có gió mạnh cấp 6-8, giật cấp 9-11 (thời điểm gió mạnh nhất trong khoảng từ sáng đến chiều tối ngày 07/9).

Từ ngày 07/9 đến sáng 09/9, ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hoá xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng với tổng lượng mưa phổ biến từ 100-350mm, có nơi trên 500mm (mưa lớn nhất ở phía Đông Bắc Bộ tập trung trong ngày và đêm 07/9; phía Tây Bắc Bộ từ tối ngày 07/9 đến đêm 08/9).

Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Bão số 3 Yagi vào vịnh Bắc Bộ, Thủ tướng yêu cầu ưu tiên bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản cho người dân

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Công điện số 88/CĐ-TTg yêu cầu các bộ ngành, địa phương tập trung ứng phó bão số 3 và mưa lũ sau bão.

Công điện gửi Bí thư, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố: Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa, Lạng Sơn, Hà Giang, Tuyên Quang, Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Hòa Bình, Sơn La, Lai Châu, Điện Biên, Cao Bằng, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Bắc Giang, Hà Nội, Hưng Yên, Hà Nam, Vĩnh Phúc; Bộ trưởng các Bộ: Quốc phòng, Công an, TN&MT, NN&PTNT, GD&ĐT, Công Thương, GTVT, Xây dựng, Ngoại giao, VHTT&DL.

Tin bão số 3 Yagi mới nhất: Bão số 3 Yagi cách Quảng Ninh-Thái Bình khoảng 150km. Ảnh: TL

Để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tiếp tục triển khai thực hiện quyết liệt, nghiêm túc, có hiệu quả chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại các Công điện số 86/CĐ-TTg và số 87/CĐ-TTg, tập trung ưu tiên bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản cho người dân và nhà nước.

Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố nêu trên, căn cứ diễn biến tình hình bão, mưa lũ thực tế tại địa phương khuyến cáo người dân hạn chế đi ra ngoài đường nếu không có việc thực sự cần thiết; quyết định việc cho học sinh các cấp nghỉ học để bảo đảm an toàn.

Thủ tướng giao Phó Thủ tướng Chính phủ theo lĩnh vực công tác được phân công, trực tiếp theo dõi, chỉ đạo thực hiện các bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện Công điện này.

Văn phòng Chính phủ theo chức năng, nhiệm vụ được giao theo dõi, đôn đốc các bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện Công điện này, kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ những vấn đề đột xuất, phát sinh.

Trước đó, chiều 6/9, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã trực tiếp thị sát, kiểm tra công tác chuẩn bị ứng phó bão số 3 tại Quảng Ninh, Hải Phòng. Phó Thủ tướng nhấn mạnh, bão số 3 là cơn bão rất mạnh, phải thực hiện mọi biện pháp cần thiết, càng kỹ, càng cụ thể, nhiều phương án chủ động ứng phó sẽ càng giảm tối đa tổn thất, thiệt hại về sức khoẻ, tính mạng, tài sản của nhân dân. Tuyệt đối không được có tư tưởng chủ quan. Phó Thủ tướng đề nghị tỉnh Quảng Ninh, TP Hải Phòng khởi động mọi lực lượng, chỉ đạo tập trung, thông tin liên lạc thông suốt, chuẩn bị mọi kịch bản có thể xảy ra, không để bị động, bất ngờ, có phương án tiếp cận với các khu vực xung yếu, bị chia cắt.