Siêu tàu đưa 4.000 khách quốc tế tới Bà Rịa - Vũng Tàu hoành tráng cỡ nào?

Spectrum of the Seas là một trong những du thuyền lớn ở châu Á với chi phí 940 triệu USD. Đây là một trong những "thành viên" của Royal Caribbean International, công ty sở hữu đội tàu du lịch lớn nhất thế giới với 226 tàu cỡ lớn. Được biết, tàu Spectrum of the Seas được đóng tại Meyer Werft ở Papenburg, Đức, bàn giao vào tháng 4/2019. Tính theo tổng trọng tải, đây là con tàu lớn thứ 5 trong đội tàu. Ảnh: Cruise.