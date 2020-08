Siêu xe Ferrari hàng hiếm bị bỏ rơi suốt 8 năm khiến nhiều người xót xa

Hình ảnh những chiếc siêu xe bị bỏ rơi, nằm dầm sương dãi nắng, hiện đã không còn xa lạ với những người yêu xế hộp. Thế nhưng, phần lớn những chiếc xe này đều đã qua sử dụng và bị chủ nhân bỏ rơi vì nhiều lý do khác nhau. Hiếm xe nào bị bỏ rơi trong đại lý ô tô như chiếc Ferrari 575 Superamerica dưới đây.

Chiếc Ferrari 575 Superamerica bị bỏ rơi trong đại lý ô tô đã đóng cửa tại Trung Quốc.

Hiện chiếc Ferrari 575 Superamerica đang nằm phủ bụi trong một đại lý ô tô bỏ hoang tại thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Đây chính là đại lý Ferrari-Maserati chính hãng đầu tiên đã được mở tại Trung Quốc vào năm 2005. Tuy nhiên, vào năm 2012, đại lý này đã phải đóng cửa vì đạo luật chống tham nhũng vốn không khuyến khích người dân Trung Quốc tiêu thụ các hàng hóa xa xỉ như siêu xe.

Chiếc Ferrari 575 Superamerica này trên thực tế không phải là xe duy nhất bị bỏ rơi trong đại lý này. Ngoài Ferrari 575 Superamerica, còn có 2 chiếc xe khác là Porsche Carrera GT và Chevrolet C5 Corvette Z06 cũng cùng chung số phận. Tương tự 2 chiếc Porsche Carrera GT và Chevrolet C5 Corvette Z06, siêu xe Ferrari 575 Superamerica cũng đã nằm yên trong đại lý ô tô bỏ hoang suốt 8 năm trời khiến không ít người yêu xe xót xa.

Chiếc Ferrari 575 Superamerica này trông vẫn còn khá mới và nguyên vẹn.

Lần đầu tiên trình làng vào năm 2005 như phiên bản mui trần của siêu xe 575M Maranello, Ferrari 575 Superamerica có số lượng xuất xưởng chỉ 559 chiếc. Phần lớn những chiếc Ferrari 575 Superamerica xuất xưởng đều được trang bị hộp số tự động. Chỉ có đúng 43 chiếc Ferrari 575 Superamerica là dùng hộp số sàn. "Chiến mã" bị bỏ rơi tại đại lý ô tô Trung Quốc là 1 trong số 43 chiếc xe ấy.

Đây là 1 trong đúng 43 chiếc Ferrari 575 Superamerica số sàn trên thế giới.

575 Superamerica là siêu xe do công ty Pininfarina thiết kế ngoại thất và lấy cảm hứng từ những chiếc Ferrari ra đời trong giai đoạn từ năm 1956 - 1961. Điểm nhấn trong thiết kế của siêu xe này nằm ở phần mui có tên Revocromica. Cụ thể, phần mui này là một tấm kính nguyên khối do Ferrari kết hợp với công ty Saint Gobain of France để sản xuất. Khi cần, phần mui này sẽ thu về phía sau và nằm gọn trong cốp xe bằng sợi carbon trong thời gian chỉ 60 giây.

Mui bằng kính nguyên khối của Ferrari 575 Superamerica.

Mui của siêu xe này có thể được cất gọn vào cốp sau trong 60 giây

So với ngoại thất, không gian nội thất của Ferrari 575 Superamerica còn bắt mắt hơn nữa nhờ sự kết hợp giữa 2 tông màu. Tương tự ngoại thất, nội thất của siêu xe này cũng do công ty Pininfarina phụ trách thiết kế.

Bước vào bên trong Ferrari 575 Superamerica, chúng ta sẽ thấy chất liệu da khâu thủ công xuất hiện khắp nơi. Từ mặt táp-lô, ghế, ốp mặt cửa cho đến vô lăng, tất cả đều được bọc bằng da. Riêng mặt táp-lô được thiết kế khá gọn gàng và đậm chất cổ điển. Đằng sau ghế còn có ngăn chứa đồ để người dùng cất những vật dụng nhỏ.

Nội thất bên trong siêu xe Ferrari 575 Superamerica

Nguồn cung cấp sức mạnh cho siêu xe Ferrari 575 Superamerica là khối động cơ xăng V12, sản sinh công suất tối đa 540 mã lực tại tua máy 7.250 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 588 Nm tại tua máy 5.250 vòng/phút. Nhờ đó, siêu xe mui trần này có thể đạt vận tốc tối đa 320 km/h. Vào thời điểm trình làng, Ferrari 575 Superamerica được hãng ca ngợi là siêu xe mui trần nhanh nhất thế giới.

Thật đáng tiếc khi chứng kiến cảnh một chiếc siêu xe hiếm như thế này phải nằm một chỗ trong đại lý ô tô bỏ hoang. Hi vọng trong thời gian tới, sẽ có nhà sưu tập nào đó chi tiền để thu nạp chiếc Ferrari 575 Superamerica này.