Siêu xe Lexus LX 600 2022: Hầm hố, tiện nghi chuẩn xe ông chủ

Lexus LX 600 2022 là mẫu SUV hoàn toàn mới của hãng xe sang đến từ Nhật Bản nhằm thay thế cho “người tiền nhiệm” LX 570 trước đây.



Nếu so với các đối thủ Mercedes-Benz GLS, BMW X7… đến từ Đức thì Lexus LX 570 có thiết kế đơn giản, ít tiện nghi hơn rõ rệt. Tuy nhiên, với Lexus LX 600 2022, mọi chuyện đã thay đổi hoàn toàn khi mẫu xe này đã thể hiện bộ mặt trái ngược hoàn toàn với những thay đổi triệt để.

Lexus LX 600 2022 xứng danh xe ông chủ

Lexus LX 600 2022 hoàn toàn mới vừa ra mắt. Ảnh NMR.

Có mặt trên thị trường hơn 13 năm qua, Lexus LX 570 “tiền thân” của LX 600 được các ông chủ lựa chọn là phương tiện để thể hiện bản thân. Mẫu SUV này không hào nhoáng như các đối thủ đến từ Đức, nhưng luôn có sức hút riêng với vẻ đẹp bền bỉ theo thời gian.

Sau nhiều năm, cuối cùng hãng xe Nhật cũng mang đến sự thay đổi “hạng nặng” khi vừa giới thiệu Lexus LX 600 2022 trên toàn cầu tại Trung Đông.

Trong lễ ra mắt, một Youtuber đã có dịp trải nghiệm thực tế Lexus LX 600 2022 khiến người trầm trồ. Chiếc là Lexus LX 600 F-Sport, đây là phiên bản thể thao thay cho Super Sport của đời cũ.

Lexus LX 600 2022 với một số cải tiến. Ảnh NMR.

Lexus LX 600 sử dụng chung nền tảng khung gầm với Toyota Land Cruiser, thiết kế giờ đây không còn vuông vức, nhưng vẫn đầy góc cạnh. Lưới tản nhiệt con suốt được duy trì, song đã được sơn đen, hốc gió mở rộng tương tự nhằm gia tăng tính thể thao.

Hệ thống đèn xe Lexus LX 600 2022 LED toàn phần với khả năng thích ứng cùng đèn định vị kiêm xi-nhan tuần tự đầy cao cấp. Mâm xe kích thước 20 inch tối màu, gương chiếu hậu Lexus LX 600 khá giống Land Cruiser.

Khác biệt lớn nhất ở ngoại hình của Lexus LX 600 All New phải kể đến cụm đèn hậu phía sau kiểu mới tương tự “người anh em” Lexus NX 2022 chạy ngang khoang hành lý. Chụp ống xả trên mẫu SUV này cũng được cải tiến mang đến sự hầm hố hơn so với đời cũ.

Khoang lái hiện đại trên Lexus LX 600 2022. Ảnh NMR.

Cải tiến lớn nhất của Lexus LX 600 2022 phải kể đến khoang nội thất trẻ trung, hiện đại hơn rất nhiều khi nhìn lại đời cũ. Nổi bật nhất là hệ thống màn hình đôi ở vị trí trung tâm với nhiệm vụ giải trí, bên dưới hiển thị hệ thống điều hòa.

Mẫu SUV này được làm mới cần số, bổ sung sạc không dây, hàng ghế trước sưởi/làm mát, phanh điện tử & giữ phanh tự động… Vô-lăng của LX 600 tương tự Land Cruiser, nhưng màn hình điện tử phía sau là điểm mới đáng giá.

Nội thất xe Lexus LX 600 2022 quá nhiều cải tiến. Ảnh NMR.

Là bản thể thao nên Lexus LX 600 2022 có ghế ngồi bọc da màu đỏ, logo F-Sport dập nổi trên tựa đầu. Hàng ghế thứ 2 và thứ 3 tương tự những gì trên Land Cruiser đời mới.

Động cơ V8 5.7L huyền thoại được thay thế bởi máy V6 3.5L tăng áp kép trên Lexus LX 600 sản sinh công suất 409 mã lực, mô-men xoắn 650 Nm. Truyền sức mạnh đến 4 bánh xe là hộp số tự động 10 cấp và thông số động cơ trên giống hệt “người anh em” Land Cruiser.

Được biết, Lexus LX 600 sẽ được bán ra thị trường vào đầu năm sau và các đại lý tư nhân ở Việt Nam đã rục rịch nhận đặt cọc, giá bán chưa công bố.