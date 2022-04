Singapore khuyến khích phụ nữ làm việc trong ngành an ninh mạng

Singapore có tham vọng trở thành trung tâm kỹ thuật số của khu vực và đã triển khai nhiều dự án, sáng kiến và chiến lược để theo đuổi mục tiêu này. Một lĩnh vực đáng quan tâm chính là đảm bảo đủ nhân tài địa phương cho ngành an ninh mạng. Trong bối cảnh của đại dịch, cả khu vực nhà nước và tư nhân đều nhận ra rằng nhân tài đang khan hiếm.

Tương lai của phụ nữ trong lĩnh vực an ninh mạng. Ảnh: @AFP.

Trong một bài phát biểu gần đây, bà Josephine Teo, Bộ trưởng Bộ Truyền thông và Thông tin Singapore cho biết: "Điều quan trọng không kém đối với sự tăng trưởng trong nền kinh tế Kỹ thuật số là đảm bảo rằng các công ty của chúng tôi có quyền truy cập vào nguồn nhân tài kỹ thuật số mạnh mẽ. Điều này làm nền tảng cho nhiều nỗ lực của chúng tôi nhằm tạo ra một môi trường sôi động cho các doanh nghiệp".

Một lĩnh vực cụ thể trong Công nghệ Thông tin và Truyền thông đang trở nên cấp thiết hơn trong giai đoạn bình thường mới, là khả năng phục hồi trên không gian mạng. Các mục tiêu Quốc gia Thông minh của Singapore, cũng như sự tồn tại của Công nghệ Thông tin và Truyền thông phụ thuộc rất nhiều vào an ninh mạng. Các thực thể thương mại không phải là những đơn vị duy nhất có hệ thống của họ có thể bị tổn hại, vì các cuộc tấn công mạng có thể nhắm vào toàn bộ cơ sở hạ tầng quan trọng của cả một quốc gia. Bạn không thể tưởng tượng rủi ro mà bạn đặt lên cho người dân nếu cơ sở hạ tầng quan trọng của quốc gia bạn không được bảo vệ hiệu quả", bà Josephine Teo, Bộ trưởng Bộ Truyền thông và Thông tin Singapore cho biết trong một tuyên bố.

Ngành công nghiệp an ninh mạng cần nhiều hơn rất nhiều so với nguồn nhân lực sẵn có vào lúc này. Hơn nữa, các quốc gia đang tìm cách xóa bỏ khoảng cách về giới và để phụ nữ tham gia vào lĩnh vực này tốt hơn. Theo Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, trước câu hỏi của Quốc hội về Thống kê của các nữ lãnh đạo trong lĩnh vực công nghệ và đổi mới ở Singapore, quốc gia này được cho là có một trong những tỷ lệ phụ nữ cao nhất trong lực lượng lao động công nghệ trên toàn cầu.

Josephine Teo trích dẫn một báo cáo do Cơ quan Phát triển Truyền thông Infocomm (IMDA) công bố vào năm 2020 chỉ ra rằng, phụ nữ chiếm 41% lực lượng lao động công nghệ của quốc gia, cao hơn so với mức trung bình của toàn cầu là 28%. Bà tiếp tục nói rằng, chính phủ cam kết tạo ra nhiều cơ hội hơn cho phụ nữ trong lĩnh vực công nghệ. Bà cũng nhận định, phụ nữ có thể giúp giảm bớt tình trạng khủng hoảng nhân tài trong ngành an ninh mạng. Và việc đưa nhiều phụ nữ hơn vào ngành công nghiệp an ninh mạng có thể giảm bớt tình trạng khan hiếm tài năng và giảm bớt tư duy nhóm, dẫn đến các giải pháp công nghệ tốt hơn trong dài hạn. Vì vậy, cần có những nỗ lực để chống lại những thái độ và định kiến cho rằng ngành công nghệ là lĩnh vực nam giới.

Bà Teo cho biết Singapore, cũng như nhiều quốc gia khác đang đối mặt với sự thiếu hụt nhân tài công nghệ, đồng thời cho biết thêm rằng có rất nhiều công việc được trả lương cao, đòi hỏi những kỹ năng mới mà phụ nữ có thể đảm nhận. Vì vậy, có thể làm nhiều hơn nữa để nâng cao nhận thức về các cơ hội sẵn có và giúp phụ nữ nắm giữ vai trò lãnh đạo trong ngành. Bà Teo cho biết ngành công nghiệp này cần một nguồn nhân tài đa dạng do tính chất năng động của các mối đe dọa mạng.

Một cách hiệu quả và hiệu quả để nhanh chóng thu hẹp khoảng cách tài năng khổng lồ này là tạo điều kiện thuận lợi cho phụ nữ tiếp cận và tiến bộ trong các ngành nghề và giáo dục về khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học (Stem) - trong số này bao gồm cả nghề nghiệp trong lĩnh vực an ninh mạng. Ảnh: @AFP.

Trên toàn quốc, Cơ quan An ninh Mạng Singapore (CSA) là cơ quan được giao nhiệm vụ giám sát điều này. Khi đất nước mong muốn sử dụng công nghệ tốt hơn, khả năng phục hồi trên không gian mạng được nâng cao, đi đầu và là trung tâm. Nhiệm vụ cốt lõi của nó là giữ cho không gian mạng của Singapore được an toàn và bảo mật, củng cố An ninh Quốc gia, tạo sức mạnh cho Nền kinh tế Kỹ thuật số và bảo vệ cách vận hành Kỹ thuật số.

Cơ quan An ninh Mạng Singapore (CSA) mong muốn phụ nữ tham gia vào lĩnh vực này một cách toàn diện hơn. Cơ quan đã làm việc với khu vực tư nhân để phát triển sáng kiến SG Cyber Women. Tầm nhìn là thu hút và trao quyền cho phụ nữ tham gia vào sự nghiệp trong lĩnh vực an ninh mạng. Cơ quan này sẽ tăng cường các nỗ lực tiếp cận từ ngành công nghiệp tìm cách nâng cao kỹ năng và đào tạo phụ nữ để họ chuẩn bị đầy đủ cho vai trò này. Điều này sẽ diễn ra bằng cách:

• Thu hút phụ nữ thông qua giáo dục và sự tham gia của cộng đồng

• Phát triển các kỹ năng chuyên môn của họ thông qua học tập và đào tạo

• Thúc đẩy sự nghiệp an ninh mạng của họ thông qua hỗ trợ và truyền cảm hứng

Việc tăng số lượng phụ nữ làm việc trong lĩnh vực an ninh mạng có thể giúp lấp đầy khoảng cách tài năng trong lĩnh vực này, đồng thời hướng phụ nữ vào sự phát triển kinh tế của đất nước.

Theo báo cáo của OpenGov Asia, gần đây tổ chức SG Women in Tech (SGWiT) hợp tác với SGTech đã khởi động một chương trình mới - SGWiT Corporate Vow – nơi để các công ty cam kết thiết lập một bầu không khí thuận lợi với cơ cấu hỗ trợ để tuyển dụng, giữ chân và phát triển nhiều phụ nữ hơn trong lĩnh vực công nghệ.