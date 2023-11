Six Alex ra mặt, tương lai của HLV Ten Hag tại M.U được định đoạt

Six Alex công khai ủng hộ HLV Ten Hag

Rạng sáng 9/11 (giờ Việt Nam), M.U sẽ có chuyến hành quân tới sân Parken của Copenhagen ở lượt trận thứ 4 vòng bảng Champions League. Sau 3 lượt trận, Bayern Munich dẫn đầu bảng A với 9 điểm. Tiếp theo là Galatasaray (4 điểm), M.U (3 điểm) và Copenhagen (1 điểm).

Trong bối cảnh hiện tại, M.U buộc phải đánh bại Copenhagen nếu muốn tiếp tục nuôi hy vọng cạnh tranh tấm vé dự vòng 1/8 Champions League mùa này.

Sir Alex (trái) ủng hộ tuyệt đối với HLV Ten Hag. Ảnh: Getty.

Trước trận cầu then chốt của M.U tại đấu trường châu Âu, HLV Ten Hag đã nhận được niềm động viên to lớn khi cựu HLV Sir Alex Ferguson công khai ủng hộ tuyệt đối việc chiến lược gia người Hà Lan tiếp tục dẫn dắt "Quỷ đỏ".

Theo tờ The Sun, Sir Alex sẵn sàng thuyết phục Sir Jim Ratcliffe (người vừa mua lại 50% cổ phẩn M.U) và gia đình Glazer tiếp tục đặt niềm tin vào HLV Ten Hag. Cựu HLV 81 tuổi là huyền thoại của đội chủ sân Old Trafford. Tiếng nói của "Máy sấy tóc" có tầm ảnh hưởng tới Ban lãnh đạo đội bóng. Do đó, chỉ cần ông lên tiếng, gần như chắc chắn, tương lai của cựu HLV Ajax Amsterdam sẽ được đảm bảo.

Một nguồn tin chia sẻ với The Sun: "Erik nhận được sự ủng hộ vững chắc của Sir Alex. Từ khi ông ấy đến M.U, Ferguson vẫn luôn đặt niềm tin vào Ten Hag.

Sir Alex rất ấn tượng với công việc mà Ten Hag đang làm, đặc biệt là cách ông ấy đưa ra những quyết định lớn. Giống như những CĐV khác của CLB, Ferguson mong muốn CLB có kết quả tốt ở mùa giải này.

Ferguson cho rằng những người chỉ trích HLV và kêu gọi sa thải Erik là sai lầm. Theo Sir Alex, Ten Hag đã thể hiện được tính cách và tâm lý cần thiết để xoay chuyển tình thế của CLB. Erik xứng đáng có thời gian để gặt hái thành công ở sân Old Trafford".