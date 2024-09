SLNA khiếu nại quyết định của VFF

Sáng ngày 10/9, PV báo Dân Việt đã làm việc liên quan đến quyết định xử phạt của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đối với đội U11 SLNA vừa vô địch giải U11 toàn quốc năm 2024.



Ông Hồ Lê Đức - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thể thao Sông Lam Nghệ An cho hay: "Trước hết, việc gian lận tuổi không còn mới đối với bóng đá Việt Nam. Tuy nhiên, SLNA đang từng bước chuyên nghiệp hóa để đào tạo những cầu thủ chất lượng cho đội tuyển quốc gia. Hiện tại, việc xác định tuổi dựa vào thẻ căn cước công dân và thẻ định danh cá nhân, dựa trên sơ yếu lý lịch gốc nên việc xác định gian lận tuổi cho cầu thủ rất khó".

Ông Hồ Lê Đức - Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Thể thao Sông Lam Nghệ An cho biết, phía CLB sẽ làm văn bản khiếu nại lên VFF về quyết định xử phạt, cũng như tước danh hiệu đội U11 SLNA trong mùa giải 2024. Ảnh: Cảnh Thắng

"Vừa qua, khi chúng tôi nhận được thông tin có cầu thủ tuyển trẻ gian lận tuổi, chúng tôi đã làm việc với Sở Văn hóa - Thể thao Nghệ An và Công an tỉnh Nghệ An để yêu cầu họ làm rõ nội dung này. SLNA khẳng định hồ sơ cháu B.V.B tham gia giải U11 năm nay rất rõ ràng và đúng quy định của pháp luật (trong đó có giấy khai sinh gốc, thẻ căn cước công dân và thẻ định danh cá nhân - PV). Phía CLB không có khả năng chuyên môn để xác định độ tuổi của cháu nên mới mời các cơ quan chức năng vào cuộc.

Việc cháu B.V.B có gian lận tuổi hay không, hiện các cơ quan cho chuyên môn cũng chưa khẳng định được và chúng tôi cũng không hề nhận được thông báo cháu B có gian lận tuổi hay không?", Hồ Lê Đức cho biết thêm.

Căn cước công dân của cháu B.V.B, trong đó ghi rõ B.V.B sinh năm 2013. Ảnh: Cảnh Thắng

Đặc biệt, ông Hồ Lê Đức nhấn mạnh: "Hôm qua, chúng tôi nhận được thông báo về quyết định xử phạt của VFF đối với U11 SLNA và những cá nhân có liên quan. Chúng tôi hết sức bất ngờ khi đến thời điểm này, chúng tôi chưa hề nhận được thông báo gì về quyết định xử phạt của VFF và chúng tôi cũng chưa hề nhận được kết luận của cơ quan điều tra việc cháu B.V.B có gian lận tuổi hay không. Chúng tôi mong muốn, trước khi ra quyết định kỷ luật, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam cần phối hợp với CLB để làm rõ vấn đề mới đưa ra quyết định.

Trong ngày hôm nay, CLB SLNA làm văn bản khiếu nại lên Liên đoàn Bóng đá Việt Nam về nội dung quyết định xử phạt đối với đội U11 SLNA. VFF dựa vào nội dung gì, vấn đề gì để đưa ra quyết định xử phạt?

Hiện nay, hồ sơ của cháu B.V.B đang được gửi đến các cơ quan chức năng, chúng tôi mong muốn sớm làm rõ vấn đề. Riêng hồ sơ pháp lý của cháu B.V.B, chúng tôi khẳng định là chúng tôi đang đúng vấn đề này. Còn hồ sơ pháp lý của cháu sai thì cơ quan nào cấp, cơ quan đó chịu trách nhiệm".