Số ca tử vong thực tế tại Ấn Độ cao hơn rất nhiều so với báo cáo chính thức

Dữ liệu được thu thập từ những chuyến điều tra tại địa điểm thực tế cho thấy các cơ sở chôn cất đã tiếp nhận 6.520 thi thể vào tháng 4 năm 2021, tăng khoảng 1.980 thi thể so với tháng 4 năm 2020. Như được biết, tháng 4 vừa qua chính là giai đoạn đầu của đợt bùng phát Covid-19 tại Ấn Độ.

Quận Surat là nơi sinh sống của khoảng 6 triệu người, tuy nhiên, chỉ có 585 ca tử vong do Covid-19 được ghi nhận. Sự khác biệt giữa số người chết được ghi lại bởi các lò hỏa táng và trên báo cáo của các cơ quan hành chính đã đặt ra câu hỏi về tính chính xác của dữ liệu tử vong ở Surat cũng như trên khắp đất nước Ấn Độ.

Các người thân trong gia đình cầu nguyện trước khi người chết được an táng

Ủy viên thành phố Surat, Banchha Nidhi Pani, cho biết có một số lượng lớn bệnh nhân đến từ các địa phương khác, nó đã thổi phồng con số từ các lò hỏa táng của thành phố. Ông này cho biết: "Sự gia tăng số lượng người chết phần lớn là do điều này. Khoảng 1.205 trường hợp tử vong do Covid-19 là những bệnh nhân tới từ nhiều nơi khác nhau."

Reuters đã đưa tin rằng một số thành phố lớn cũng báo cáo số lượng trường hợp hỏa táng người chết do Covid-19 lớn hơn nhiều so với các con số báo cáo chính thức. Một cuộc rà soát được mở ra để kiểm đếm với các báo cáo từ các bệnh viện và dữ liệu giấy chứng tử trên khắp bang Gujarat, Surat. Divya Bhaskar, một tờ báo tiếng Gujarati, cho biết có 123.873 giấy chứng tử đã được cấp ở bang này từ ngày 1 tháng 3 đến ngày 10 tháng 5, tăng từ 58.068 giấy chứng tử so với cùng kỳ năm ngoái. Số người chết được ghi nhận ở Surat cũng tăng tương tự.

Nhân viên y tế chuyển thi thể của bệnh nhân Covid-19 tới khu hỏa táng

Bộ trưởng Nội vụ, Gujarat Pradipsinh Jadeja, đã đáp lại rằng chính quyền bang có một hệ thống cấp giấy chứng tử trực tuyến minh bạch và sự chênh lệch có thể xuất phát từ việc báo cáo bị trì hoãn do giãn cách toàn quốc trong cùng giai đoạn năm 2020. Theo ủy viên Prashant Kabrawala, tại lò hỏa táng Ashwini Kumar lớn nhất thành phố, đã có ít nhất 3.129 vụ hỏa táng vào tháng 4 vừa qua. Chín lò hỏa táng bằng khí gas, có khả năng xử lý một thi thể chỉ trong 45 phút, hoạt động không ngừng nghỉ trong nhiều ngày liền. Subash, một quan chức cấp cao tại khu hỏa táng cho biết: "Nó giống như một cơn sóng thần. Cứ sau 25 tới 30 phút chúng tôi lại nhận các thi thể từ bệnh viện. Ngay cả vào ban đêm, các xác chết vẫn liên tục được chuyển tới và không dừng lại." Tại lò hỏa táng Kurukshetra, lớn thứ hai của thành phố, các lò nung hoạt động liên tục trong một thời gian dài đến nỗi một ống khói bị sập vì quá nóng. Cơ sở này đã hỏa táng hơn 100 thi thể mỗi ngày. Tại một lò hỏa táng ở khu vực Umra - lớn thứ ba của thành phố - dữ liệu cho thấy 212 thi thể đã được hỏa táng chỉ trong tháng 4. Trong tháng này, con số đã tăng lên 874.