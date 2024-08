TP.HCM: Các trường không được phép thu quỹ lớp

Ông Nguyễn Bảo Quốc - Phó Giám đốc Sở GDĐT TP.HCM chia sẻ về công tác chuẩn bị cho năm học mới của TP.HCM. Ảnh: Nguyệt Minh

Cụ thể ông Quốc cho biết, học phí năm học này sẽ được áp dụng giống học phí của năm học 2021 - 2022, theo nghị quyết của HĐND TP đã ban hành. Cụ thể, HĐND TP.HCM đã ban hành Nghị quyết số 13 với 9 khoản thu, thay thế Nghị quyết 04 ở năm học trước.



Các khoản thu được quy định như sau: Dịch vụ tổ chức phục vụ, quản lý và vệ sinh bán trú; dịch vụ phục vụ ăn sáng; chăm sóc, nuôi dưỡng ngoài giờ (bao gồm trông giữ trước và sau giờ học chính khóa, các ngày nghỉ); nhân viên nuôi dưỡng; khám sức khỏe HS ban đầu; sử dụng máy lạnh; tiện ích ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số; đưa rước trẻ, HS bằng ô tô.

Ông Quốc thông tin, hiện tại Sở GD - ĐT TP.HCM cũng đang phối hợp với Sở Tài chính TP xây dựng nội dung hướng dẫn về các khoản thu để các cơ sở giáo dục triển khai thực hiện. Từ đó, cha mẹ cũng có cơ sở để dễ dàng theo dõi về học phí.



Cùng với đó, Sở GD - ĐT cũng sẽ tăng cường công tác kiểm tra, giám sát về tình hình thu chi tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố. Trước những phản ánh về tiêu cực trong việc thu các loại quỹ tại một số trường học trên địa bàn năm học 2023 -2024, ông Quốc nhấn mạnh: "Sở GD - ĐT TP.HCM quy định không được phép thu quỹ lớp".

Đối với các trường ngoài công lập, ông Quốc cho biết, các trường sẽ phải thuyết trình về mức thu học phí. Mức thu học phí sẽ dựa trên nhiều tiêu chí, không chỉ đánh giá trên mức thu học phí sàn của Sở. Học phí của các trường ngoài công lập không được tăng quá 10% trên năm, giá dịch vụ tăng không quá 15%.

Các vấn đề như an toàn thực phẩm, vệ sinh trường lớp được ông Quốc trao đổi. Theo ông Quốc, Sở GDĐT đã có sự phối hợp nhanh của Sở An toàn thực phẩm để triển khai việc đảm bảo an toàn thực phẩm cho học sinh.

Cũng trong cuộc họp, ông Quốc cho biết thêm, năm học 2024 -2025, TP.HCM tăng 24097 học sinh, tuy nhiên TP đã nỗ lực để 100% học sinh trên địa bàn được đến trường. TP.HCM phải đối mặt với áp lực gia tăng học sinh cơ học rất lớn, cùng với các ban ngành, năm học 2024, 2025 sẽ có 413 phòng học mới được đưa vào sử dụng.





Thời gian tổ chức Lễ Khai giảng yêu cầu ngắn gọn từ 45 phút - 60 phút Cụ thể, Sở chỉ đạo tổ chức Lễ Khai giảng trên tinh thần ngắn gọn từ 45 phút đến 60 phút. Yêu cầu các hiệu trưởng đọc diễn văn khai mạc ngắn gọn, không dài dòng. Sau phần lễ, các trường có thể tổ chức phần hội để tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho học sinh.