So sánh nhanh Hyundai Tucson và Toyota Corolla Cross, chọn xe Hàn hay xế Nhật

Mẫu CUV 5 chỗ “tân binh” mới của Toyota Việt Nam (TMV) đang có sức hấp dẫn rất lớn trong phân khúc CUV 5 chỗ nhờ vào kích thước khá rộng rãi, thương hiệu mạnh và trang bị nhiều “đồ chơi”. Mặc dù Toyota Corolla Cross nhắm đến các đối thủ cỡ nhỏ như: Hyundai Kona hay Kia Seltos.​

Tuy nhiên, Corolla Cross thậm chí có thể lấn sân sang phân khúc CUV cao hơn như Hyundai Tucson hay Mazda CX-5. Có thể thấy, giá bán hiện tại của Toyota Corolla Cross 1.8 HV và Hyundai Tucson 1.6 T-GDI có mức chênh lệch không cao – khoảng 22 triệu đồng, việc cân nhắc lựa chọn giữa Tucson và Corolla Cross bản full chắc chắn sẽ khiến nhiều khách hàng Việt đau đầu khi lựa chọn.​

Toyota Corolla Cross 1.8 HV và Hyundai Tucson 1.6 T-GDI:

Toyota Corolla Cross 1.8 HV

Sau khi ra mắt tại Thái Lan vào đầu tháng 7/2020, Corolla Cross nhanh chóng được ra mắt tại Việt Nam với trang bị và giá bán gần như y hệt bản đang bán ở thị trường Thái Lan. Xe được bán ra tổng cộng 3 phiên bản với giá bán từ 720 - 910 triệu đồng.​

Toyota Corolla Cross là dòng xe hoàn toàn mới của hãng xe Nhật Bản mở ra một phân khúc mới của hãng, nằm giữa CUV hạng B và C. Xe có kích thước Dài x Rộng x Cao: 4.460 x 1.825 x 1.620 mm. Chiều dài cơ sở: 2.640 mm. Khoảng sáng gầm 161 mm. Trọng lượng không tải 1.360 kg, bán kính vòng quay 5,2 m. Mâm xe 225/50 R18, phanh đĩa trước/sau.​

Là dòng sản phẩm hoàn toàn mới của Toyota, Corolla Cross sở hữu phong cách thiết kế mềm mại, nhưng không kém phần sang trọng trẻ trung thích hợp với đối tượng khách hàng nam và nữ. Ở phiên bản cao cấp, xe sử dụng đèn pha LED thích ứng thông minh, đèn sương mù LED, trang bị “dàn chân” sử dụng bộ mâm 18 inch đa chấu sơn 2 tông màu nổi bật.​

Phiên bản cao cấp 1.8 HV sử dụng động cơ xăng 1.8 Hybrid (2ZR-FXE Atkinson) sử dụng động cơ xăng 1.8L mạnh 97 mã lực và 142 Nm kết hợp với một mô tơ điện mạnh 53 mã lực và 163 Nm. Đi cùng là hộp số E-CVT. Bản 1.8 HV Hybrid sẽ có các chế độ lái là EV Mode, Normal/Eco/Power.

Toyota Corolla Cross 2020 khi về Việt Nam đều gần như giữ nguyên các trang bị tiện nghi và an toàn như bản tại Thái Lan. Ở phiên bản cao cấp nhất, xe đi kèm với các trang bị tiện nghi đáng chú ý như: đèn xe full LED, ghế da, ghế lái chỉnh điện 8 hướng, ghế phụ chỉnh điện 4 hướng, cửa sổ trời, chìa khóa thông minh/khởi động nút bấm, điều hòa tự động 2 vùng, màn hình giải trí cảm ứng 9 inch hỗ trợ Apple Carplay/Android Auto, cửa sổ chỉnh điện 1 chạm chống kẹt tất cả các cửa,...​

Trang bị an toàn trên Corolla Cross rất đầy đủ như: 7 túi khí, phanh ABS/EBD/BA, cân bằng điện tử, kiểm soát lực kéo, cảnh báo điểm mù, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cảnh báo áp suất lốp, camera360, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi, cảm biến hỗ trợ đỗ xe trước/sau.​​

Đáng chú ý, hai phiên bản cao cấp của Corolla Cross tại Việt Nam sẽ trang bị gói an toàn chủ động Toyota Safety Sense thế hệ 2 mới nhất bao gồm các tính năng hiện đại: cảnh báo va chạm, cảnh báo chệch làn đường, hỗ trợ giữ làn đường, cruise control chủ động, đèn pha tự động thích ứng. Các trang bị an toàn và hỗ trợ lái của Corolla Cross “bỏ xa” các đối thủ trong phân khúc CUV 5 chỗ có giá dưới 1 tỷ đồng.​

Hyundai Tucson 1.6T-GDI

Thiết kế ngoại thất của Tucson nổi bật với cụm lưới tản nhiệt đa tầng Cascading Grille. Tucson 2019 Facelift sở hữu các cụm đèn kiểu dáng sắc nhọn kéo tới hai góc kết thúc của lưới tản nhiệt. Ở phía trước, lưới tản nhiệt hình thang góc cạnh sắc sảo và cứng cáp hơn với 4 thanh ngang mạ chrome đặt song song. Cụm đèn pha đặt cạnh dải đèn LED ban ngày hình chữ L được mở rộng từ hai góc trên.​

Ở phía sau, đèn hậu công nghệ LED được thiết kế theo phong cách đơn giản nhưng không kém phần tinh tế, cặp đèn phản quang được đẩy lên cao hơn, đặt đối xứng qua biển số. Cánh chia gió nhỏ phía sau giúp Tucson 2019 trông cuốn hút và thể thao. Phiên bản Tucson Turbo được trang bị ống xả kép. Hyundai Tucson phiên bản cao cấp này sử dụng bộ mâm 19 inch thiết kế mới theo phong cách hiện đại, năng động hơn.​

Xe sở hữu kích thước Dài x Rộng x Cao lần lượt là 4.480 x 1.850 x 1.665 (mm), đi kèm với chiều dài cơ sở 2.670 mm, chiều dài cơ sở lớn hơn so với Toyota Corolla Cross​. Hyundai Tucson 1.6T-GDI sử dụng động cơ tăng áp phun xăng trực tiếp 1.6L T-GDi cho công suất cực đại 177 mã lực tại 5.500 vòng/phút cùng mô-men xoắn cực đại 265Nm tại 1.500 ~ 4.500 vòng/phút. Sức mạnh được truyền xuống cầu trước (FWD) thông qua hộp số ly hợp kép 7 cấp DCT. Xe đi kèm với hệ thống Drive Mode với 3 chế độ Eco - Normal - Sport mang đến những trải nghiệm lái khác nhau.

Điểm nhấn trong nội thất là màn hình cảm ứng trung tâm 8 inch hỗ trợ Apple Carplay, bản đồ định vị dẫn đường vệ tinh dành riêng cho thị trường Việt Nam với nhiều thông tin hữu ích cùng các kết nối giải trí như Bluetooth/Radio FM/AM/AUX/USB hỗ trợ file đa định dạng. Bộ xử lí Arkamys Premium Sound với 6 loa.​

Bên cạnh những trang bị như điều hòa tự động 2 vùng độc lập. Những trang bị của Tucson 1.6 T-GDI mang lại cho cảm giác giàu công nghệ hơn như: cửa sổ trời toàn cảnh Panorama, cốp điện tự động, đèn tự động, sạc điện thoại không dây, gương chiếu hậu chống chói tự động.​

Các trang bị an toàn trên xe bao gồm: Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS), hỗ trợ phanh khẩn cấp (BA), phân bổ lực phanh (EBD), kiểm soát lực kéo (TCS), ổn định chống trượt thân xe (VSM), cân bằng điện tử (ESC), hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HAC), hỗ trợ xuống dốc (DBC), hỗ trợ đỗ xe (PAS), chống trộm Immobilizer và 6 túi khí​

Nhận xét chung:​

Toyota Corolla Cross và Hyundai Tucson đều là hai mẫu xe hoàn toàn mới rất đáng để khách hàng Việt “xuống tiền” nếu đang tìm mua xe CUV 5 chỗ. Tuy nhiên, hai mẫu xe này đều có khá nhiều sự khác biệt về kích thước, thiết kế, động cơ, trang bị và cả thương hiệu. Chính vì thế, nó sẽ phù hợp với các tiêu chí mua xe khác nhau.​

Toyota Corolla Cross: Mẫu CUV của Toyota có lợi thế nằm ở thương hiệu mạnh “dễ mua dễ bán”, thiết kế mềm mại hợp cho cả nam giới và nữ giới. Động cơ hybrid mới tiết kiệm nhiên liệu rất đáng để trải nghiệm. Đặc biệt là trang bị an toàn và hỗ trợ lái hấp dẫn nhất trong các mẫu xe CUV 5 chỗ có giá dưới 1 tỷ đồng tại Việt Nam.​

Hyundai Tucson 1.6T-GDI: Mẫu xe CUV 5 chỗ của Hyundai phiên bản 1.6T-GDI có lợi thế nằm ở động cơ 1.6L tăng áp mạnh mẽ, kích thước rộng rãi hơn so với Toyota Corolla Cross. Bên cạnh đó, danh sách các trang bị tiện nghi an toàn và hỗ trợ lái của Tucson 1.6T-GDI đủ dùng, nếu như khách hàng không đòi hỏi quá cao. Dẫu vậy, xét về công nghệ an toàn và hỗ trợ lái, Tucson 1.6T-GDI vẫn khiêm tốn hơn so với Corolla Cross bản cao cấp.​

Đáng lưu ý, Hyundai Tucson là mẫu xe lắp ráp trong nước, nên hiện tại được hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ, tiết kiệm chi phí lăn bánh đáng kể hơn so với Toyota Corolla Cross.​