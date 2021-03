So sánh Toyota Vios và Hyundai Accent phiên bản nâng cấp, đâu là lựa chọn tốt

Toyota Vios và Hyundai Accent là hai mẫu xe được nhiều khách hàng Việt quan tâm hàng đầu khi có nhu cầu mua sedan hạng B phổ thông. Đứng giữa hai lựa chọn xe Nhật và Hàn này chắc chắn sẽ làm “đau đầu” cho người mua. Chính vì thế, hãy cùng so sánh nhanh hai mẫu xe Vios 1.5G CVT 2021 và Hyundai Accent 1.4AT.

Không lâu sau khi TC Motor giới thiệu Accent 2021 bản nâng cấp facelift mới vào đầu tháng 12/2020. Mới đây, Toyota Việt Nam (TMV) cũng vừa giới thiệu Vios 2021 bản nâng cấp facelift mới tại thị trường Việt. Bỏ qua phiên bản Vios GR-S 2021 mang phong cách thể thao, hãy cùng so sánh Vios phiên bản 1.5G CVT cao cấp mới và Accent phiên bản 1.4AT

để tìm ra những ưu và nhược điểm giữa hai dòng xe này. Nhờ đó, người mua sẽ dễ dàng tìm ra lựa chọn phù hợp khi băn khoăn giữa Vios 1.5G CVT 2021 và Accent 1.4AT Đặc biệt 2021.

Thiết kế, kích thước và những tiện nghi được trang bị trên hai xe

Vios 1.5G CVT 2021 và Hyundai Accent 1.4AT Đặc biệt đều là hai mẫu xe có phong cách thiết kế đẹp mắt, đáp ứng thị hiếu của đa phần khách hàng. Nhìn chung, thiết kế còn tùy thuộc vào gu thẩm mỹ và cảm nhận của mỗi người, qua đó không thể khẳng định mẫu xe nào thiết kế nổi trội hơn.

Tuy nhiên, xét về trang bị ngoại thất, Accent 1.4AT Đặc biệt sử dụng mâm kích thước lớn hơn Vios, đèn pha sử dụng bi-halogen nhưng có Đèn hỗ trợ vào cua. Về phần Vios, phiên bản Vios 1.5G CVT 2021 được nâng cấp đèn pha full-LED hiện đại hơn.

Xét về trang bị Tiện nghi và Giải trí, Hyundai Accent 1.4AT Đặc biệt “lấn át” Vios 1.5G CVT 2021 với nhiều trang bị mà Vios 1.5G CVT 2021 không có như: Màn hình hỗ trợ lái kỹ thuật số (duy nhất phân khúc); Màn hình giải trí kích thước lớn hơn (8 inch); Cửa sổ trời; Điều hoà có cửa gió cho hàng ghế phía sau; Chìa khoá thông minh có tính năng hỗ trợ đề nổ từ xa; Cốp mở điện; Hốc làm mát ở bảng táp-lô phía bên ghế phụ.​

Về phần Vios 1.5G CVT 2021, nội thất của phiên bản Vios này được trang bị đủ dùng mặc dù trang bị khiêm tốn hơn Accent 1.4AT Đặc biệt. Điểm mạnh của nội thất Vios không thể không nhắc đến chính là vật liệu nhựa bền bỉ, dễ vệ sinh và khó bị “xuống” sau nhiều năm sử dụng.

Động cơ và trang bị an toàn

Accent 1.4AT Đặc biệt sử dụng động cơ 4 xy lanh thẳng hàng, dung tích 1.4L hút khí tự nhiên, cho công suất tối đa gần 99 mã lực tại 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 132Nm tại 4.000 vòng/phút. Sức mạnh được gửi truyền xuống cầu trước (FWD), thông qua hộp số tự động 6 cấp (6AT Shiftronic).

Vios 1.5G CVT sử dụng động cơ 4 xy lanh thẳng hàng, dung tích 1.5L hút khí tự nhiên, cho công suất tối đa 105 mã lực và mô-men xoắn cực đại 140Nm. Sức mạnh được gửi truyền xuống cầu trước (FWD), thông qua hộp số tự động biến thiên vô cấp CVT, giả lập 7 cấp số.

Nhận xét nhanh, động cơ của Vios 1.5G CVT mạnh mẽ hơn về công suất bao gồm mã lực và cả mô-men xoắn. Accent 1.4AT Đặc biệt sử dụng hộp số tự động 6 cấp – hộp số tự động nhiều cấp số nhất (không phải giả lập) trong phân khúc. Hộp số tự động 6 cấp lại cảm giác vận hành có phần thú vị hơn khi lên và xuống các cấp số, trong khi hộp số tự động vô cấp của Vios mang lại độ êm ái hơn, tuy nhiên điều này lại khá nhàm chán với nhiều tay lái.

Cả hai mẫu xe Vios 1.5G CVT 2021 và Accent 1.4AT đặc biệt 2021 đều trang bị an toàn & hỗ trợ lái tiệm cận nhau, cả hai đều có nhiều hệ thống an toàn chủ động tương đương, bên cạnh có camera lùi và cảm biến hỗ trợ đỗ xe. Tuy nhiên, Accent 1.4AT Đặc biệt trang bị ít hơn 1 túi khí so với Vios 1.5G CVT 2021.

Nhận xét chung

Cả hai mẫu xe Vios 1.5G CVT 2021 và Accent 1.4AT Đặc biệt 2021 mang nhiều ưu điểm về trang bị và động cơ bền bỉ và tiết kiệm, chính vì thế đây là 2 lựa chọn hấp dẫn cho người mua xe với nhiều mục đích sử dụng khác nhau, từ phục vụ gia đình cho đến kinh doanh chạy dịch vụ.

Toyota Vios 1.5G CVT 2021: Động cơ dung tích lớn và mạnh mẽ hơn Accent 1.4AT Đặc biệt. Vios là dòng xe thông dụng, là lựa chọn mua xe “ăn chắc mặc bền”, là dòng xe “dễ mua dễ bán” ít bị rớt giá nhiều, mạng lưới đại lý phủ rộng khắp toàn quốc dễ dàng bảo dưỡng, sửa chữa

Hyundai Accent 1.4AT đặc biệt 2021: Hộp số tự động 6 cấp vận hành thú vị hơn Vios 1.5G CVT. Accent được trang bị “đồ chơi” nhiều hơn Vios trong cùng một tầm giá. Giá bán của Accent 1.4AT Đặc biệt 2021 rẻ hơn Vios 1.5G CVT 2021 gần 40 triệu đồng, ngoài ra chi phí bảo dưỡng, sửa chữa và thay thế phụ tùng của Hyundai Accent thấp trong phân khúc.​