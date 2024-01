Sơ tán nhiều công dân Việt Nam bị ảnh hưởng bởi động đất ở Nhật Bản

Các ngôi nhà bị thiệt hại dọc một đường phố ở Wajima, quận Ishikawa. Ảnh: CNN.

Chiều 1/1/2024, một loạt trận động đất lớn đã xảy ra tại tỉnh Ishikawa và một số khu vực lân cận ở miền trung Nhật Bản, dẫn đến sóng thần tại nhiều khu vực bờ biển Nhật Bản và gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Bộ Ngoại giao đã chỉ đạo các cơ quan đại diện Việt Nam tại Nhật Bản chủ động nhanh chóng nắm bắt thông tin về tình hình an toàn của công dân Việt Nam, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, các nghiệp đoàn, hội đoàn để thông tin, hướng dẫn cộng đồng người Việt tại khu vực chịu thiệt hại. Theo thông tin từ các cơ quan đại diện Việt Nam tại Nhật Bản, cho đến nay, chưa ghi nhận thông tin về thương vong của người Việt do trận động đất gây ra. Nhiều công dân Việt Nam đã được chính quyền địa phương Nhật Bản hỗ trợ, sơ tán đến nơi tạm trú an toàn.

Công dân Việt Nam cần giúp đỡ có thể liên hệ với các cơ quan đại diện Việt Nam tại Nhật Bản theo số điện thoại: + Đại sứ quán Việt Nam tại Tokyo: +81-80-3590-9136, hoặc +81-80-20346868, +81-90-1255-5537 + Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka: +81-90-4769-6789 + Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka: +81-92263-7668.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Ngoại giao, các cơ quan đại diện Việt Nam tại Nhật Bản tiếp tục giữ liên hệ chặt chẽ với các cơ quan chức năng sở tại, các hội đoàn người Việt tại các địa phương bị động đất để theo dõi sát tình hình; sẵn sàng triển khai các phương án bảo hộ công dân trong trường hợp cần thiết.

Về tình hình chung của trận động đất, nhà chức trách Nhật Bản cho biết, tính đến 11 giờ sáng theo giờ địa phương, có 955 trung tâm sơ tán được mở trên khắp quận Ishikawa và Niigata, và 57.360 người đã sơ tán, Hayashi xác nhận.

Một trận động đất mạnh 7,5 độ richter xảy ra ở miền trung Nhật Bản vào chiều 1/1 đã làm sập các tòa nhà, gây hỏa hoạn và gây ra cảnh báo sóng thần từ bờ biển Nhật Bản đến tận miền đông nước Nga, khiến người dân phải sơ tán các khu vực ven biển bị ảnh hưởng của Nhật Bản.

Ít nhất 48 người được xác nhận đã chết tính đến chiều 2/1, người phát ngôn của quận Ishikawa xác nhận với CNN.

Thư ký Nội các Nhật Bản, Yoshimasa Hayashi, cho biết vẫn còn 120 người đang chờ được giải cứu. Ưu tiên của chính phủ là cứu người, nhắc nhở người dân cảnh giác với các dư chấn.

Ông nói: "Đối với những người sống ở những khu vực rung chuyển mạnh, vui lòng theo dõi thông tin sơ tán thông qua các văn phòng địa phương, trên TV, đài phát thanh và internet và có hành động phù hợp".

Được tin trận động đất xảy ra tại tỉnh Ishikawa và khu vực lân cận miền Trung Nhật Bản, gây tổn thất lớn về người và tài sản, ngày 2/1/2024, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi điện thăm hỏi tới Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio. Cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cũng đã gửi điện thăm hỏi tới Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nhật Bản Kamikawa Yoko.