Sở Y tế TP.HCM nói gì trước số liệu khám chữa bệnh BHYT 6 tháng tăng hơn 40%?

Khám chữa bệnh BHYT 6 tháng đầu năm tăng hơn 29% so với cùng kỳ. Ảnh: B.D

Theo đó, số lượt khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT) 6 tháng đầu năm 2023 chỉ tăng 29,01% chứ không phải tăng 40,6% so với cùng kỳ như báo cáo của BHXH TP với UBND TP. Đây là lỗi kỹ thuật của BHXH TP.



Với thông tin không chính xác do lỗi kỹ thuật, BHXH TP đã đề nghị đính chính lại số liệu. Theo đó, số lượt khám chữa bệnh BHYT 6 tháng đầu năm 2023 có 9,58 triệu lượt (ngoại trú: 8,76 triệu, nội trú: 0,82 triệu) tăng 29,01% so cùng kỳ năm trước. Số chi BHYT 10.389 tỷ đồng (nội trú: 5.867 tỷ, ngoại trú: 4.478 tỷ), tăng 19,43% so cùng kỳ năm trước.

Số liệu công bố trước đó của BHXH TP là số lượt khám chữa bệnh BHYT là 4,61 triệu lượt (nội trú 0,39 triệu lượt, ngoại trú 4,22 triệu lượt) tăng 40,6% so với cùng kỳ năm 2022. Số chi là 4.857 tỷ đồng (nội trú: 2.758 tỷ đồng, ngoại trú: 2.099 tỷ đồng), tăng 26,7% so với cùng kỳ năm trước; khả năng sẽ vượt dự toán chi khám chữa bệnh BHYT dự kiến được giao năm 2023.

Lãnh đạo Sở Y tế TP.HCM cho biết, số lượt khám chữa bệnh BHYT năm 2023 sẽ tăng so với năm 2022 không nằm ngoài dự báo của ngành y tế, nhất là giai đoạn dịch Covid-19 đã được kiểm soát tốt. Bên cạnh việc số lượt người dân đi khám bệnh tăng, việc chuyển người bệnh đến các bệnh viện tuyến cuối trên địa bàn thành phố trong thời gian qua có tăng do nhiều lý do khách quan khác nhau, nhất là một số bệnh viện bị thiếu hụt thuốc và vật tư y tế do công tác đấu thầu không kịp đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh.

Ngoài ra, số lượt người bệnh mắc dịch bệnh lưu hành, nhất là dịch bệnh tay chân miệng được chuyển đến các bệnh viện tuyến cuối trên địa bàn thành phố cũng tăng so với cùng kỳ. Bên cạnh nguyên nhân bệnh diễn tiến nặng (do tác nhân gây tay chân miệng năm nay là EV71), các bệnh viện tuyến tỉnh cũng gặp khó khăn trong cung ứng thuốc gamma globulin trong điều trị các trường hợp tay chân miệng nặng...

Giám đốc Sở Y tế TP.HCM khẳng định, sở tiếp tục phối hợp chặt chẽ với BHXH TP thông qua Tổ công tác chuyên trách khám chữa bệnh BHYT để kịp thời hỗ trợ các cơ sở khám chữa bệnh BHYT, nhất là tạo sự an tâm cho các cơ sở khám chữa bệnh trong công tác thanh quyết toán chi phí khám chữa bệnh BHYT.

Bên cạnh đó, Sở Y tế sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với BHXH TP trong công tác thanh, kiểm tra và cương quyết xử lý nghiêm nếu phát hiện các trường hợp có hành vi trục lợi qua công tác khám chữa bệnh BHYT.

UBND TP yêu cầu chống lạm dụng, trục lợi BHYT. Ảnh: B.D

Trước đó, sau khi có báo cáo của BHXH TP về số lượt khám chữa bệnh BHYT tăng hơn 40%, khả năng sẽ vượt dự toán chi khám chữa bệnh BHYT dự kiến được giao năm 2023, UBND TP đã yêu cầu Sở Y tế chủ trì, phối hợp với BHXH TP chỉ đạo các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh xây dựng kế hoạch, quản lý sử dụng quỹ khám chữa bệnh BHYT.

Đồng thời lên giải pháp quản lý việc khám bệnh, chữa bệnh và chi khám chữa bệnh BHYT đảm bảo chặt chẽ, hiệu quả; tự kiểm tra, chống hành vi lạm dụng, trục lợi quỹ BHYT, không để xảy ra hành vi lập khống bệnh án, đơn thuốc để thanh toán BHYT.

Sở Y tế chỉ đạo các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh chuyển dữ liệu chi phí khám chữa bệnh ngay sau khi kết thúc đợt điều trị lên Hệ thống thông tin giám định BHYT; cũng như cung ứng kịp thời, đầy đủ thuốc, hóa chất, vật tư y tế, dịch vụ kỹ thuật thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia BHYT, không để người bệnh phải tự mua.

UBND TP yêu cầu tăng cường thanh tra, kiểm tra, phát hiện và xử lý tình trạng lạm dụng, trục lợi quỹ khám chữa bệnh BHYT, đặc biệt các trường hợp có dấu hiệu thu gom bệnh nhân, gian lận, chỉ định dịch vụ y tế, thuốc, vật tư y tế... nhằm mục đích trục lợi BHYT.