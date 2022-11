Tỷ lệ hiệp 1 Bỉ vs Canada

0:1/2

Tài xỉu: 1

Soi kèo hiệp 1 Đức vs Nhật Bản

Handicap cả trận ở màn so tài giữa Bỉ vs Canada là 0:1, vì thế không quá bất ngờ khi màn so tài ngày hôm nay mức kèo ở hiệp thi đấu đầu tiên dừng lại ở cột mốc 0:1/2, nhưng đang có dấu hiệu giảm dần về mốc 0:1/4. Đây là điều hoàn toàn dễ hiểu, bởi thực tế các cầu thủ Bỉ, những người được đánh giá cửa trên đang thi đấu không quá tốt thời gian qua.

Bỉ vs Canada.

Thống kê cho thấy, các cầu thủ Bỉ đang trải qua thành tích toàn thua 2 trận liên tiếp gần đây. Nếu tính thành tích trong hiệp 1, Bỉ cũng không phải là cái tên đáng tin, khi hòa không bàn thắng với Hà Lan và mới nhất là nhận thất bại trước Ai Cập trước khi bước vào giờ nghỉ. Đáng chú ý, trận gặp Ai Cập, Bỉ cũng chấp kèo tương tự như trận này.

Bên phần sân đối diện, các cầu Canada lại có được màn trình diễn tương đối ấn tượng trong 45 phút đầu tiên. Thống kê cho thấy, 4 trận ra quân gần đây trên mọi đấu trường, đại diện tới từ khu vực CONCACAF có 1 trận thắng, 2 trận hòa và chỉ nhận 1 thất bại trước khi bước vào giờ nghỉ giữa trận.

Chọn: Bỉ và Tài

Thông tin lực lượng Bỉ vs Canada

Bỉ: Lukaku chấn thương. Đội trưởng Hazard để ngỏ khả năng ra sân

Canada: Hutchinson chưa có thể lực tốt nhất

Đội hình dự kiến Bỉ vs Canada

Bỉ: (3-4-3): Courtois; Debast, Alderweireld, Vertonghen; Meunier, Tielemans, Witsel, Carrasco; De Bruyne, Batshuayi, Hazard.

Canada (3-4-3): Borjan; Johnston, Vitoria, Miller; Buchanan, Eustaquio, Hutchinson, Adekugbe; David, Larin, Davies.