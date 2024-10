Arsenal vs Liverpool (23h30 ngày 27/10): Cùng làm khó nhau?

Nhận định Arsenal vs Liverpool:

Sau 2 mùa giải liên tiếp về nhì, Arsenal đặt mục tiêu cao nhất là đoạt chức vô địch Premier League mùa này. Nhưng những tấm thẻ đỏ vô duyên đang mang đến những rắc rối lớn cho Pháo thủ.

Từ đầu mùa, Arsenal đã có đến 3 trận phải chơi trong thế thiếu người. Kết quả là sau khi hòa Brighton và Man City, đến trận gặp Bournemouth tuần trước, Arsenal đã bị đánh bại khi phải đá ở thế 10 chống 11.

Arsenal gặp Liverpool là trận Super Sunday của vòng 9 Premier League. Ảnh: Reuters

Trận thua trước Bournemouth khiến Arsenal chững hẳn lại trong cuộc đua với Liverpool và ĐKVĐ Man City. Chính vì vậy, trận Super Sunday gặp Liverpool trên sân nhà Emirates hôm nay có ý nghĩa cực kỳ quan trọng với thầy trò HLV Mikel Arteta.

Thống kê chỉ ra rằng, trong 10 trận gần nhất đá sân nhà, Arsenal đã thắng tới 9 trận. Tuy nhiên, Arsenal hiện tại đang gặp rất nhiều khó khăn về lực lượng khi Saliba bị treo giò, Tierney, Tomiyasu, Calafiori, Odegaard, Saka chấn thương. Vì vây, việc Timber có thể trở lại không khỏa lấp hết những thiếu hụt lớn về lực lượng của Arsenal.

Trong khi đó, từ sau thất bại bất ngờ trước Nottingham Forest hồi giữa tháng 9, Liverpool đã trải qua 8 trận thắng liên tiếp. Khi đối diện với lịch thi đấu cực nặng, Liverpool vẫn thể hiện được bản lĩnh với những trận thắng cực kỳ xuất sắc trước Chelsea (ở Premier League) và Leipzig (ở Champions League).

Dưới sự dẫn dắt của tân HLV Arne Slot, Liverpool đang có khởi đầu vô cùng ấn tượng. Sau 8 vòng đấu, họ dẫn đầu bảng với 21 điểm kèm theo lối chơi tấn công rất hiệu quả. Nhưng ở trận đấu sớm tối qua, ĐKVĐ Man City đã thắng Southampton 1-0 để tạm thời vượt qua Liverpool và đứng đầu với 23 điểm. Điều này đương nhiên tạo ra những áp lực nhất định với Liverppol khi đến làm khách trước Arsenal.

Cùng phải chơi thận trọng, Arsenal và Liverpool có khả năng chia điểm. Ảnh: Reuters

Đội hình của Liverpool sẽ thiếu Alisson, Chiesa, Elliott, Chiesa do chấn thương, còn khả năng ra sân của Jota vẫn bỏ ngỏ. Tuy nhiên, Nunez đang tìm lại cảm hứng ghi bàn và sẽ san sẻ trách nhiệm tốt với Salah và Diaz.

Xét về đẳng cấp, cả hai đội cân sức, cân tài. Do tính chất căng thẳng của màn so tài này, không loại trừ khả năng Arsenal sẽ lại chơi chặt chẽ theo cách họ hay áp dụng khi đối đầu các đội bóng lớn. Do đó, rất có thể trận đấu diễn ra trong thế giằng co và kết thúc với tỷ số hòa.

Đội hình dự kiến Arsenal vs Liverpool:

Arsenal (4-3-3): Raya; Timber, White, Gabriel, Zinchenko; Merino, Partey, Rice; Saka, Havertz, Martinelli

Liverpool (4-2-3-1): Kelleher; Alexander-Arnold, Konate, Van Dijk, Robertson; Mac Allister, Gravenberch; Salah, Szoboszlai, Diaz; Nunez

Dự đoán: Hòa 1-1