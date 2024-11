Soi kèo, tỷ lệ Brighton vs Man City (0h30 ngày 10/11): "The Citizens" lại bước hụt? Brighton vs Man City (0h30 ngày 10/11): “The Citizens” lại bước hụt?

Đang sứt mẻ lực lượng nghiêm trọng và xuống tinh thần đáng kể sau 3 thất bại liên tiếp, Man City rất có thể sẽ lại nhận thêm một kết quả không như mong đợi nữa trong chuyến làm khách trước Brighton ở vòng 11 Premier League.