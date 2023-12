Nhận định Barca vs Girona:

Trước khi mùa giải này diễn ra, ít tai nghĩ rằng trận đấu giữa Barca và Girona lại có thời điểm trở thành tâm điểm của một vòng đấu. Đơn giản bởi xuyên suốt lịch sử, Girona là đội bóng quá nhỏ bé và họ không thể so bì với Barca về truyền thống, thành tích lẫn đẳng cấp.

Nhưng hiện tại, trận Barca gặp Girona ở vòng 16 chắc chắn là cuộc đọ sức được chú ý nhất. Lý do: Girona hiện đang đứng thứ hai trên bảng xếp hạng, hơn 1 bậc so với chính Barca và hơn đối thủ hùng mạnh tới 4 điểm (38 điểm so với 34 điểm của Barca). Còn quá sớm để cho rằng Girona có thể đua tranh ngôi vô địch, nhưng cũng không hề vội vã để khẳng định,Girona chính là hiện tượng đặc biệt của mùa này.

2 lần gần nhất làm khách trước Barca, Girona đều cầm hòa đối thủ. Ảnh: SPORT

Trên sân nhà Olimpic Lluis Companys, Barca có thành tích tương đối ấn tượng tại Liga. Sau 8 trận đấu, ngoại trừ thất bại đáng tiếc trước Real Madrid, họ đã thắng 7 trận còn lại. Trong 8 trận đó, Barca ghi 16 bàn (bình quân 2 bàn/trận) và chỉ để thủng lưới 5 bàn.

Mặc dù vậy, Girona cũng chẳng việc gì phải e ngại màn đọ sức trên sân khách này. Trong 12 lần xa nhà gần nhất, Girona bất bại và thậm chí thắng tới 11 trận. Đối đầu với chính Barca 2 trận vừa qua, Girona cũng không để thua và luôn kiếm được 1 điểm.

Về lực lượng, Barca sẽ vắng Marcos Alonso, Gavi và Marc-Andre ter Stegen do chấn thương. Trong khi đó, bộ đôi tiền vệ Pedri và Frenkie de Jong đã sẵn sàng tái xuất.

Bên phía Girona, đội khách vắng Toni Villa, Juan Carlos và Yangel Herrera do chấn thương. Ngoài ra, Borja Garcia sẽ phải chạy đua với thời gian để kịp trở lại.

Vào lúc này, Girona rõ ràng không phải đối thủ dễ chơi với Barca. Nhưng với lối đá khá thực dụng, điển hình như trận thắng Atletico Madrid 1-0 vừa qua, Barca se biết cách để giành lấy 3 điểm nhằm thu hẹp khoảng cách điểm số với chính Girona và tiếp tục tự tin trên hành trình bảo vệ ngôi vương. Do đó, khả năng Barca thắng nhọc nhằn với cách biệt tối thiểu là rất gần thực tế.

Barca cần chiến thắng để thu hẹp khoảng cách điểm số với chính Girona trên bảng xếp hạng. Ảnh: Marca





Đội hình dự kiến Barca vs Girona:

Barca (4-3-3): Pena; Cancelo, Christensen, Kounde, Araujo; Pedri, Gundogan, De Jong; Raphinha, Joao Felix, Lewandowski

Girona (4-2-3-1): Gazzaniga; Lopez, Eric Garcia, Blind, Gutiérrez; Pablo Torre, Aleix Garcia; Tsygankov, Nunez, Savia; Dovbyk

Dự đoán: Barca thắng 1-0.