Soi kèo, tỷ lệ cược Chelsea vs Lille: "Địa lợi" quyết định thành bại?

Cách đây hơn 2 tháng, Chelsea sở hữu phong độ hủy diệt với chiến thuật thi đấu gần như hoàn hảo. Tuy nhiên, chấn thương của bộ đôi Reece James, Chilwell cùng phong độ sa sút của tiền đạo Lukaku đã khiến The Blues gặp khó, đặc biệt tại Premier League. Vào lúc này, Chelsea gần như không còn hy vọng cạnh tranh ngôi vô địch Premier League và HLV Tuchel thừa nhận mục tiêu hợp lý nhất của đội bóng chỉ là giữ vị trí trong top 4.

May cho Chelsea là trong khoảng thời gian khó khăn ấy, Champions League đang nghỉ thi đấu khi vòng bảng kết thúc. Những chiến thắng gần đây tại Carabao Cup, FA Cup, FIFA Club World Cup và cả Premier League đã tiếp thêm rất nhiều tự tin cho Chelsea.

Chelsea đã thắng Lille trong cả 2 lần đối đầu vào năm 2019. Ảnh: SPORT

Trong khi đó, Lille lại đang rơi tự do khi liên tiếp thua những trận gần đây. Dù đội bóng Pháp có mặt ở vòng knock-out với tư cách đội đầu bảng, nhưng họ vẫn bị đánh giá thấp hơn so với Chelsea. Rõ ràng, những Yilmaz, Bamba, Xeka, Weah, Andre... không thể được coi là cùng đẳng cấp với Jorginho, Kante, Ziyech, Pulisic... Do Lukaku đang tịt ngòi nên HLV Tuchel có thể thay trung phong người Bỉ bằng Werner.

Chelsea chơi trận lượt đi trên sân nhà nên mục tiêu của họ tất nhiên là giành chiến thắng. Thậm chí, đội bóng Anh sẽ nỗ lực tấn công để thắng càng đậm càng tốt.

Về phía Lille, họ rõ ràng sẽ phải chơi phòng ngự để che chắn kỹ lưỡng cho khung thành của thủ môn Jardim. Nhưng thử thách rất lớn mà Lille sẽ vấp phải là thành tích đá cúp châu Âu của họ tại Anh là cực tệ. Theo thống kê, trong 7 lần gần nhất hành quân tới xứ sở sương mùa, Lille chỉ hòa được 1 trận và thua tới 6 trận.

Ngược dòng quá khứ, trong 2 lần gặp nhau vào năm 2019, Chelsea đều thắng Lille với tỷ số 2-1. Có "địa lợi" Stamford Bridge, chưa thể "thiên thời" và "nhân hòa" cũng nhỉnh hơn, khả năng Chelsea thắng trận là rất lớn.

Lợi thế sân nhà có thể giúp Chelsea ăn mừng chiến thắng trước Lille. Ảnh: SPORT

Nhà cái đánh giá Chelsea cao hơn nên đưa ra tỷ lệ chấp chính là 0:1 1/2. Dù Chelsea chấp khá sâu, nhưng việc họ thắng đậm là hoàn toàn có thể xảy ra.

Về tỷ lệ Tài - Xỉu, tỷ lệ chính là 2 1/2. Khi Chelsea đã tấn công với tất cả khả năng thì việc trận đấu này có "mưa bàn thắng" rất khả thi.

Dự đoán: Chọn Chelsea và Tài.