Soi kèo, tỷ lệ cược Liverpool vs Sheffield United (1h30 ngày 5/4): The Kop lấy lại ngôi đầu

Chỉ phải gặp đối thủ yếu nhất giải là Sheffield United tại vòng 31 Premier League, cơ hội để Liverpool giành chiến thắng và lấy lại vị trí số một trên bảng xếp hạng là rất lớn.