Soi kèo, tỷ lệ cược West Ham vs Liverpool (18h30 ngày 27/4). The Kop "buông súng"? West Ham vs Liverpool (18h30 ngày 27/4): The Kop “buông súng”?

Đang gặp rất nhiều khó khăn, Liverpool có khả năng xuống tinh thần và thậm chí là buông xuôi trong cuộc đua tranh ngôi vô địch Premier League mùa này khi phải làm khách trước West Ham tại vòng 35.