Nhận định hiệp 1 Đan Mạch vs Anh

Lượt đấu đầu tiên của bảng C chứng kiến Đan Mạch và Anh thu về kết quả khác nhau. Đan Mạch chia điểm còn Anh có được niềm vui trọn vẹn.

Cụ thể: Đan Mạch hòa Slovenia với tỷ số 1-1. Đan Mạch trận này ghi bàn trước nhờ pha lập công của Christian Eriksen (17') nhưng không thể bảo vệ thành quả. Phút thứ 77, Erik Janza gỡ hòa cho Slovenia.

Đan Mạch vs Anh.

Với Anh, Tam sư đánh bại Serbia với tỷ số 1-0 trong màn so tài chứng kiến tập thể do HLV Gareth Southgate dẫn dắt chỉ dứt điểm 5 lần. Ba trong số 5 pha kết thúc ấy hướng bóng về phía khung thành của Serbia và được chuyển hóa thành 1 bàn thắng (do công của Jude Bellingham, 13').

Như vậy, Đan Mạch và Anh đều thắng hiệp 1 của trận đấu thuộc lượt đầu tiên của bảng C EURO 2024. Điều ấy khiến cho việc nhận định, dự đoán kết quả hiệp đấu thứ nhất màn so tài giữa hai đội tuyển này thêm phần khó khăn.

Trên thực tế, không dễ để Anh có thể 'bắt nạt' Đan Mạch trong hiệp 1. Bằng chứng: Anh không thể thắng hiệp đầu tiên của cả 7 lần chạm trán Đan Mạch gần nhất. Sáu trong số này chứng kiến hai đội tuyển hòa nhau khi hiệp đấu thứ nhất khép lại.

Kịch bản thực sự 'quen thuộc' ấy khả năng cao tái diễn khi hiệp 1 của màn thư hùng diễn ra tại sân Deutsche Bank Park hạ màn.

Đội hình dự kiến Đan Mạch vs Anh

ĐT Đan Mạch (3-4-1-2): Thủ môn Schmeichel, hậu vệ Andersen, Christensen, Vestergaard; tiền vệ Bah, Hjulmand, Hojbjerg, Kristiansen; hộ công Eriksen, bộ đôi tiền đạo Wind, Hojlund.

ĐT Anh (4-2-3-1): Thủ môn Pickford, hậu vệ Walker, Stones, Guehi, Trippier; bộ đôi tiền vệ phòng ngự Mainoo, Rice; bộ ba hộ công Saka, Bellingham, Foden, tiền đạo mũi nhọn Kane.

Lựa chọn: Đan Mạch và dưới 1 bàn.