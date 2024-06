Soi kèo tỷ lệ Hungary vs Thụy Sĩ: Hungary vs Thụy Sĩ (20h ngày 15/6): Khó cho "Nati" Nhận định Hungary vs Thụy Sĩ (20h ngày 15/6): Khó cho "Nati"

Với phong độ ấn tượng trong thời gian gần đây, Hungary hoàn toàn có thể tự tin vào khả năng kiếm điểm trước Thuỵ Sĩ khi đôi bên chạm trán nhau ở trận mở màn EURO 2024.