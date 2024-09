Nhờ UEFA Nations League 2024/2025, Italia tiếp đà hồi sinh?

Nhận định Israel vs Italia:

Tại EURO 2024, Italia đã gây thất vọng rất lớn. Dù được coi là có vị trí nhất định trong nhóm ứng cử viên cạnh tranh ngôi vô địch, nhưng Italia vô cùng vất vả mới lọt được vào vòng 1/8. Ngay tại vòng đầu tiên của giai đoạn đấu loại trực tiếp, Italia đã thất bại trước Thụy Sĩ và phải về nước một cách ê chề khi trở thành cựu vương một cách khá chóng vánh.

So với khi đăng quang tại EURO 2020 (thi đấu năm 2021), Italia đã kém hơn rất nhiều khi nhiều trụ cột chia tay đội bóng. Italia ở EURO 2024 công cùn, thủ kém, đặc biệt các tiền đạo của họ không có nổi cú dứt điểm nào ra hồn chứ chưa nói đến việc ghi bàn.

Italia đang hồi sinh tương đối ấn tượng với màn ngược dòng trước Pháp. Ảnh: France 24

Nhưng đến UEFA Nations League 2024/2025, có lẽ do áp lực không nặng bằng EURO, Italia đang có dấu hiệu khởi sắc hơn hẳn. Ở trận ra quân tại bảng A2 League A, dù phải làm khách trước Pháp và bị dẫn trước ngay từ phút thứ 1, nhưng Italia đã ngược dòng ngoạn mục để thắng 3-1. Nên nhớ, đây là chiến thắng đầu tiên của Italia trước Pháp trên sân khách sau 7 thập kỷ.

Về phía Israel, họ đã chơi tốt ở mùa trước của UEFA Nations League để giành vé từ League B lên League A. Nhưng việc rơi vào bảng đấu rất nặng với 3 đội tuyển mạnh là Pháp, Bỉ và Italia khiến Israel ngay lập tức đối diện nguy cơ trở lại League B chỉ sau vòng bảng mùa này. Điển hình là trong trận ra quân, dù rất nỗ lực, nhưng Israel vẫn dễ dàng thua Bỉ 1-3.

Do ảnh hưởng của lý do an ninh, Israel dù vào vai chủ nhà nhưng trận đấu gặp Italia lại diễn ra ở Hungary. Chính vì vậy, lợi thế sân nhà của Israel bị triệt tiêu và Italia có cơ hội lớn để giành thêm một chiến thắng nữa. Đây cũng là dịp tốt để các cầu thủ như Cambiaso, Ricci, Tonali, Raspadori hay Retegui khẳng định tài năng, đồng thời duy trì lợi thế cho Italia trong cuộc đua vào tứ kết.

Đội hình dự kiến Israel vs Italia:

Israel: Gerafi; Shlomo, Nachmias, Gandelman; Jehezkel, Lavi, Peretz, Gropper; Solomon, Gloukh; Khalaili

Italia: Donnarumma; Di Lorenzo, Buongiorno, Bastoni; Cambiaso, Ricci, Tonali, Frattesi, Dimarco; Raspadori, Retegui

Dự đoán: Italia thắng 3-1.