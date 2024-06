ĐT Italia thất bại do chiến thuật hay do năng lực cầu thủ? ĐT Italia thất bại do chiến thuật hay do năng lực cầu thủ?

Qua 4 trận đấu ở EURO 2024, ĐT Italia thể hiện phong độ thiếu thuyết phục, nhợt nhạt, không có bản sắc, không tương xứng với sự kỳ vọng của người hâm mộ bóng đá.