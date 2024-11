Soi kèo, tỷ lệ Liverpool vs Leverkusen (3h ngày 6/11): The Kop thẳng tiến? Liverpool vs Leverkusen (3h ngày 6/11): The Kop vững tiến?

Với phong độ và hiệu quả rất cao dưới sự dẫn dắt của tân HLV Arne Slot, Liverpool đang hướng đến chiến thắng thứ 4 liên tiếp tại vòng phân hạng Champions League khi chạm trán Leverkusen trên sân nhà Anfield.