Soi kèo, tỷ lệ Wolves vs Chelsea (20h ngày 25/8): 3 điểm về tay The Blues?

Đối diện với một Wolves đang có phong độ kém cỏi, khả năng Chelsea giành chiến thắng trong trận đấu thuộc vòng 2 Premier League khá cao dù The Blues phải chơi trên sân khách.