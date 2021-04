Solve For Tomorrow 2021- Hứa hẹn nhiều điều bất ngờ của tuổi học trò

Đội Meoracle tham gia cuộc thi Solve For Tomorrow 2020

Solve For Tomorrow là cuộc thi do Samsung toàn cầu khởi xướng từ năm 2010. Riêng tại Việt Nam, dù mới tổ chức từ năm 2019, nhưng cuộc thi này đã trở thành một sân chơi hấp dẫn, thu hút hàng vạn học sinh và thầy cô tham gia.



Solve For Tomorrow 2021 với những điểm mới

Khác với hai cuộc thi trước đây, cuộc thi Solve for Tomorrow 2021 sẽ chia thành hai bảng: bảng A dành cho các học sinh THCS (từ lớp 6 đến lớp 9) và bảng B dành cho các em học sinh THPT (từ lớp 10 đến lớp 12). Đề tài cuộc thi năm nay mở rộng hơn khi ban tổ chức chọn 4 lĩnh vực: Xã hội, Môi trường, Giáo dục, Y tế và Sức khỏe để các đội dự thi tìm kiếm các giải pháp công nghệ phù hợp với trình độ và tư duy cấp học.

Ngoài nhóm học sinh các trường học ở các đô thị lớn, cuộc thi Solve for Tomorrow 2021 sẽ chú trọng nhiều hơn vào 300 trường học vùng sâu, vùng xa trên toàn quốc. Để tạo điều kiện cho thầy cô và học sinh các trường học vùng sâu vùng xa tham gia, ban tổ chức sẽ tổ chức các nhóm trực tiếp đến 300 trường học vùng sâu vùng xa (năm 2020 là 90 trường) giới thiệu về cuộc thi Solve for Tomorrow 2021 và những lợi ích không chỉ là nâng cao kiến thức mà còn được đào tạo miễn phí về những kỹ năng mềm bằng hình thức trực tuyến.

Đó là những kỹ năng về Tư duy thiết kế (Design Thinking); Kỹ năng giải quyết vấn đề (Problem-solving), Kỹ năng quản lý dự án (Project Management), Kỹ năng quản lý thời gian (Time Management), Kỹ năng tư duy sáng tạo (Creative Thinking), Kỹ năng làm việc nhóm (Teamwork), Kỹ năng thuyết trình (Presentation) và Phương pháp nghiên cứu (Research Method) giúp giáo viên và học sinh nâng cao khả năng nghiên cứu, trình bày các dự án khoa học…

Đội HNV tham gia cuộc thi Solve For Tomorrow 2020

Chia sẻ với cộng đồng về cuộc thi Solve for Tomorrow 2021, ông Choi Joo Ho – Tổng giám đốc SEV chia sẻ: "Solve for Tomorrow 2021 là sân chơi bổ ích, giúp các bạn trẻ thêm yêu thích khoa học, phát triển tư duy sáng tạo, thể hiện trách nhiệm của cá nhân trước những vấn đề cấp thiết của cộng đồng. Cuộc thi này là một trong chuỗi các hoạt động nhằm trao cơ hội và khơi dậy tiềm năng của cộng đồng theo đúng tinh thần và nền tảng tầm nhìn CSR toàn cầu "Enabling People" của Samsung".

Hứa hẹn nhiều điều bất ngờ

Nhìn lại cuộc thi Solve for Tomorrow 2020 so với lần tổ chức đầu tiên vào năm 2019, không chỉ bùng phát về số lượng các đội dự thi mà còn ở những sản phẩm xuất hiện.

Ban tổ chức cuộc thi cho biết, Solve for Tomorrow 2019 có 56 trường của 4 tỉnh: Bến Tre, Tây Ninh, Quảng Nam và Đồng Tháp tham dự với 114 đội dự thi bao gồm 103 giáo viên và 436 học sinh. Bước sang lần tổ chức thứ 2, Solve for Tomorrow 2020 có gần 400 đội thi với hơn 13.000 học sinh và 708 giáo viên tại hơn 90 trường học của 10 tỉnh thành tham dự, trong đó 40 đội thi được lựa chọn vào vòng phát triển sản phẩm để chọn 10 đội thi tại vòng chung kết.

Đội Sao Băng tham gia cuộc thi Sovlve For Tomorrow 2020



Theo ban tổ chức, với những cách làm mới, cuộc thi Solve for Tomorrow 2021 dự kiến sẽ thu hút hơn 70.000 giáo viên và học sinh tham dự. Đây là một trong những điều kiện quan trọng để nhà tổ chức cuộc thi năm nay tin tưởng sẽ có nhiều điều bất ngờ. Đó chính là những sản phẩm độc đáo với những khác biệt của những đội dự thi từ nhiều vùng miền hội tụ.



Với vai trò là một trong ba nhà tổ chức Solve for Tomorrow, ông Kevin Lee, Tổng giám đốc SAVINA tâm sự: "Tại Samsung, chúng tôi đặt niềm tin vào thế hệ trẻ tương lai, những người sẽ đặt nền tảng cho những thay đổi lớn của xã hội. Sứ mệnh của Solve for Tomorrow chính là tạo điều kiện cho những tài năng trẻ thể hiện trách nhiệm xã hội, nuôi dưỡng sự sáng tạo và ứng dụng công nghệ vào thực tiễn, tạo ra những thay đổi tích cực cho cộng đồng". Ông Kevin Lee tin rằng, việc mở rộng đề tài cùng với cách vận động các trường dự thi, Solve for Tomorrow 2021 sẽ có nhiều sản phẩm công nghệ đặc biệt xuất hiện.

Lộ trình cuộc thi Solve for Tomorrow 2021 Thời gian: từ ngày 15.4.2021 đến hết ngày 28.11.2021 gồm 3 vòng thi. Vòng Sơ khảo, từ 15.4 – 30.6.2021, gồm 2 hoạt động: đào tạo trực tuyến và nộp bài thi trực tuyến tại website: www.kientaotuonglai.com.vn. Vòng sơ khảo chọn 40 đội xuất sắc nhất của hai bảng để bước vào vòng Phát triển sản phẩm. Vòng Phát triển sản phẩm, từ ngày 1.8 – 15.10.2021. Mỗi đội thi phát triển ý tưởng thành mô hình thực tế đã được ban tổ chức công nhận ở vòng Sơ khảo. Đội thi gửi bài dự thi và video clip thuyết trình giới thiệu về dự án về hộp thư info@kientaotuonglai.com.vn. Hạn chót nhận bài dự thi là 15.10.2021. Kết quả sẽ được công bố chính thức tại website www.kientaotuonglai.com.vn dự kiến vào ngày 27.10.2021. 20 đội thi (10 đội bảng A – THCS và 10 đội Bảng B – THPT) có số điểm cao nhất sẽ được thông báo tham dự vòng Chung kết. Vòng Chung kết, từ ngày 28.10 – 27.11.2021: đội ngũ chuyên gia sẽ chấm bài, công bố kết quả và lễ trao giải sẽ diễn ra vào ngày 28.11.2021.