Sơn La: Bắt nguyên lãnh đạo và nguyên kế toán Chi cục dự trữ Nhà nước

Clip: Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC03) Công an tỉnh Sơn La đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Miên - nguyên Chi cục trưởng Chi cục dự trữ Nhà nước Mộc Châu và Nguyễn Thị Nga - nguyên kế toán trưởng Chi cục Dự trữ Nhà nước Sơn La.