Sơn La: Bị ong đốt bất tỉnh, người đàn ông tử vong khi đưa về gia đình

Ngày 3/5, tin từ Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH, Công an tỉnh Sơn La cho biết lực lượng của đơn vị vừa cứu hộ thành công một người đàn ông treo lơ lửng trên vách núi cao do bị ong đốt khi đi lấy mật. Rất tiếc khi đưa xuống đất, người đàn ông này đã bị thương rất nặng do ong đốt và tử vong sau đó.

