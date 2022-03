Sơn La: Chưa đầy 1 tiếng, 2 người tử vong ở hồ thuỷ lợi Nà Ngặp

Trưa nay (22/3), trao đổi với PV Dân Việt, ông Nguyễn Văn Phúc, Chủ tịch UBND xã Chiềng Khoong cho biết: Khoảng 12 giờ trưa qua (21/3), tại hồ thuỷ lợi Nà Ngặp, bản Nà Ngặp xảy ra vụ việc khiến 2 người tử vong. Nạn nhân đầu tiên là ông Thào A V (SN 1949, dân tộc Mông, bản Lộc Kỷ, xã Chiềng Khoong); nạn nhân thứ hai là một học sinh ở xã Mường Hung.

Hồ thuỷ lợi Nà Ngặp (bản Nà Ngặp, xã Chiềng Khoong, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La), nơi xảy ra vụ việc khiến 2 người tử vong vào trưa qua (21/3). Ảnh: Tòng Văn Trường.

Theo thông tin của Chủ tịch UBND xã Chiềng Khoong cung cấp, ông Thào A V đến bản Nà Ngặp nhổ sắn thuê cho dân bản ở gần hồ. Có thể do ông Thào A V rửa tay và bị trượt chân rơi xuống hồ, nhưng do không biết bơi nên bị chết đuối. Sau khi trục vớt thi thể, người dân đã bàn giao cho gia đình đưa về an táng theo nghi thức địa phương.

Anh Tòng Văn Trường, người dân chứng kiến vụ việc 2 người tử vong ở hồ thuỷ lợi Nà Ngặp cho biết: "Hôm qua, vợ chồng tôi lên lấy sắn ở gần hồ thuỷ lợi Nà Ngặp. Khoảng 12 giờ trưa qua (21/3), tôi ở trên nương nhìn thấy ông Thào A V cởi áo ra hồ tắm. Một lúc sau vẫn không thấy ông ngoi lên mặt nước. Thấy sự việc không ổn, tôi và mấy chị em phụ nữ nhổ sắn gần đó mới chạy vào bản gọi người dân đến cứu. Sau khi mọi người vớt được ông Thào A V lên bờ thì ông đã tử vong".

Cũng theo anh Trường, khoảng 30 phút sau khi gia đình đưa thi thể ông Thào A V ra khỏi hồ thuỷ lợi Nà Ngặp thì có một nhóm học sinh rủ nhau lên hồ chơi và tắm. Thấy vậy, vợ chồng anh Trường đã cảnh báo nhóm học sinh rằng vừa có người chết đuối ở hồ. Tuy nhiên, nhóm học sinh này không nghe mà vẫn tiếp tục vui chơi. Một lúc sau có một nam học sinh trượt từ cửa xả nước ở cạnh hồ, rơi xuống suối và tử vong sau đó.

Thông tin với PV Dân Việt, ông Quàng Văn Long, Chủ tịch UBND xã Mường Hung xác nhận sự việc nam học sinh ở Mường Hung tử vong tại hồ thuỷ lợi Nà Ngặp. "Nạn nhân là cháu Cà Văn K, trú tại bản Cát, xã Mường Hung. Cháu Cà Văn K là học sinh cấp 3 ở xã Chiềng Khương. Sau khi nắm được sự việc, xã đã chỉ đạo công an xã vào cuộc xác minh", ông Long nói.