Sơn La: CSGT đường thủy đảm bảo an toàn giao thông

CSGT đường thủy, phòng CSGT Công an tỉnh Sơn La thực hiện đúng nhiệm vụ và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm

Đội CSGT Công an huyện Quỳnh Nhai, Đội CSGT đường thủy, phòng CSGT Công an tỉnh Sơn La có nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên tuyến sông Đà vùng lòng hồ thủy điện Sơn La thuộc 3 huyện Mường La, Quỳnh Nhai và Thuận Châu. Trong đó huyện Quỳnh Nhai là huyện có diện tích lòng hồ rộng lớn với trên 10.500 ha.

CSGT đường thủy, phòng CSGT Công an tỉnh Sơn La thường xuyên tuyên truyền, phổ biến Luật Giao thông đường thủy

Thời gian tới, Đội CSGT Công an huyện Quỳnh Nhai cũng như Đội CSGT đường thủy, phòng CSGT Công an tỉnh Sơn La tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức tự giác chấp hành các quy định về bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường thủy của các tổ chức, cá nhân; tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, hạn chế thấp nhất tai nạn giao thông đường thủy trên địa bàn.