Sơn La: Duy trì hoạt động sản xuất, học tập trong thời tiết giá rét

Ở các bản làng vùng cao, bà con nông dân vẫn tiếp tục đi lên nương rẫy, xuống đồng để chuẩn bị sản xuất vụ xuân. Khoảng 7 giờ sáng nay, sương mù dày đặc kèm theo mưa bao phủ lấy bản Co Mạ (xã Co Mạ, huyện Thuận Châu), chị Thào Thị Ly mặc thêm 2 chiếc áo mưa cũ kỹ; chân đi ủng buộc thêm túi nylon; lưng đeo lù cở đựng nắm xôi, ít thịt lợn treo gác bếp; tay dắt con trâu cùng bà con dân bản đi phát nương chuẩn bị sản xuất mùa vụ mới.



"Sau đợt lạnh trong dịp tết, trời mới nắng được 2 ngày thì không khí lạnh lại tràn về. Sáng nay, tôi múc ít nước cho 2 vợ chồng rửa mặt mà tê cứng cả bàn tay. Thời tiết này chỉ muốn sưởi ấm ở gần bếp lửa cả ngày thôi. Nhưng sau tết, người dân ai cũng muốn ra quân sản xuất để tạo khí thế lao động và mong muốn gặp nhiều may mắn để có một mùa vụ bội thu…"- chị Ly nói.

Người dân vùng cao Sơn La nhóm bếp ngay giữa nhà để các con sưởi ấm. Ảnh: P.V

Trước tình hình khắc nghiệt của thời tiết, các cô giáo mầm non tại điểm trung tâm của Trường Mầm non Bình Minh Co Mạ đã thay phụ huynh chăm lo giấc ngủ, mặc ấm cho các cháu học sinh.

Chị Sùng Thị Thổ - giáo viên Trường Mầm non Bình Minh Co Mạ chia sẻ: Co Mạ là xã vùng cao, đặc biệt khó khăn của huyện Thuận Châu, bởi vậy vào mùa đông, nhất là thời điểm không khí lạnh quay trở lại khiến nhiệt độ giảm sâu.

Để mặc ấm và giữ ấm cho các em học sinh, Ban giám hiệu cùng với các cô đã tích cực tuyên truyền cho phụ huynh phải mặc thêm áo ấm khi đưa con tới lớp để các em để đảm bảo sức khoẻ. Bên cạnh đó, nhà trường cũng đã chủ động thay đổi khung giờ học sao cho phù hợp; đồng thời duy trì tốt chế độ khẩu phần ăn đảm bảo ăn nóng, uống ấm cho các con…

Hiện, tổng đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh Sơn La, gồm: Đàn trâu 123.462 con; đàn bò thịt 338.260 con; đàn bò sữa 29.150 con; đàn lợn 640.896 con; đàn ngựa 6.422 con; đàn dê 168.675 con; đàn gia cầm các loại 7.301 nghìn con. Trước diễn biến bất thường của thời tiết, các địa phương trên địa bàn cần tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người chăn nuôi về việc chủ động thực hiện chăn nuôi an toàn dịch bệnh, phòng chống đói rét cho đàn gia súc.

UBND các xã, khuyến nông viên, thú y viên phải thường xuyên cập nhật tình hình thời tiết, khi có dự báo rét đậm, rét hại phải thông báo trên hệ thống loa truyền thanh của xã và giao cho trưởng bản, các cán bộ đoàn thể thông báo đến tận hộ chăn nuôi để biết, chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống đói, rét cho đàn vật nuôi…

Ngoài ra, cơ quan chức năng khuyến cáo các hộ chăn nuôi không được chủ quan, lơ là, phải thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng, chống đói rét, bảo vệ đàn vật nuôi trong những ngày thời tiết rét đậm, rét hại, góp phần phát triển kinh tế, tăng thu nhập cho người chăn nuôi.