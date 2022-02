TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Giết vợ vì bị trách đi nhậu, hát karaoke; khởi tố kẻ nhiều lần xâm hại tình dục trẻ em

Chồng khai sát hại vợ vì bị trách móc khi đi nhậu, hát karaoke

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 13/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Yên cho biết đã tạm giữ hình sự đối với Trần Văn Bình (sinh năm 1966, trú quán xã Xuân Quang 1, huyện Đồng Xuân, Phú Yên) về hành vi giết người.

Theo kết quả điều tra ban đầu, ngày 9/2, ông Bình trình báo với cơ quan công an rằng ông đi chơi về thì phát hiện vợ là bà T.T.C. (sinh năm 1968) chết trong nhà riêng với nhiều vết chém ở mặt và cổ.



Hung khí Bình dùng để sát hại vợ. Nguồn: Dân Trí

Sau đó, lực lượng chức năng đã đến khám nghiệm hiện trường để tìm ra manh mối vụ án, khoanh vùng đối tượng khả nghi.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ truy xét trong thời gian dài, đối tượng Trần Văn Bình đã thừa nhận hành vi giết vợ của mình là bà T.T.C.

Tại cơ quan điều tra, Bình khai nhận nguyên nhân giết vợ là do bực tức, khi vợ trách móc Bình không cắt cỏ bò ăn mà đi nhậu và hát karaoke (loa kẹo kéo) với bạn bè.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Yên đã tạm giữ hình sự trong trường hợp khẩn cấp đối với Trần Văn Bình. Các đơn vị nghiệp vụ tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng này theo quy định của pháp luật.

Khởi tố đối tượng xâm hại tình dục trẻ em tại Tuyên Quang

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 13/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Bàn Văn Hưng (SN 1999, trú tại thôn Bản Cham, xã Tri Phú, huyện Chiêm Hóa, Tuyên Quang) về tội Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi, quy định tại khoản 2, Điều 145 - Bộ luật Hình sự.

Đối tượng Bàn Văn Hưng tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Theo hồ sơ vụ án, vào khoảng tháng 4/2020, Bàn Văn Hưng có quan hệ yêu đương với L.T.K.L (SN 2006, trú tại thôn Nà Coòng, xã Tri Phú, huyện Chiêm Hóa). Từ tháng 11 đến tháng 12/2021, Hưng và L đã có quan hệ tình dục 3 lần tại nhà nghỉ K.D thuộc thôn Kim Quang, xã Kim Bình, huyện Chiêm Hóa do Triệu Văn Dư (SN 1991, trú tại thôn Đèo Nàng, xã Kim Bình, huyện Chiêm Hoá) quản lý.

Ngày 14/12/2021, Hưng đưa L đến nhà nghỉ K.D thuê phòng với ý định tiếp tục quan hệ tình dục. Đến 20h15 cùng ngày, tổ công tác của Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Tuyên Quang kiểm tra đã phát hiện, lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với Triệu Văn Dư về hành vi Chứa mại dâm, đồng thời yêu cầu những người có liên quan về trụ sở để làm việc.

Căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được đủ căn cứ xác định tại thời điểm Bàn Văn Hưng quan hệ tình dục với L.T.K.L thì L đã đủ 13 tuổi và dưới 16 tuổi. Trước Cơ quan điều tra, Bàn Văn Hưng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Hồ sơ vụ án đã được chuyển cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Chiêm Hóa để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.

Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, năm 2021, trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang xảy ra 14 vụ giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi, chủ yếu phát sinh từ quan hệ yêu đương.

Công an tỉnh Tuyên Quang khuyến cáo người dân, nhất là các bậc phụ huynh có con, em trong độ tuổi từ 13 đến dưới 16 tuổi cần thường xuyên quan tâm đến đời sống, sinh hoạt, học tập, quan hệ bạn bè, tình cảm của con, em mình; kịp thời nhắc nhở, uốn nắn, giáo dục, nâng cao tinh thần cảnh giác cho các em, tránh để các đối tượng lợi dụng thực hiện hành vi quan hệ tình dục, làm phát sinh tội phạm, gây ra những hậu quả không đáng có, ảnh hưởng đến quá trình phát triển tâm, sinh lý của các em về sau.

Thủ đoạn tuồn lô xăng lậu trị giá 2.800 tỷ đồng qua đường biển

Như Dân Việt đã thông tin: Kết thúc điều tra vụ buôn lậu hơn 204 triệu lít xăng RON 95 từ Singapore về Việt Nam, Công an tỉnh Đồng Nai đã đề nghị truy tố ông Phan Thanh Hữu (Giám đốc Công ty Phan Lê Hoàng Anh); Nguyễn Hữu Tứ (quê Vĩnh Long); Đào Ngọc Viễn (Giám đốc Công ty Đại Dương Hải Phòng) và 71 bị can khác về các tội Buôn lậu, Nhận hối lộ.

Theo kết luận điều tra, qua công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, Công an tỉnh Đồng Nai thấy một số nơi có tình trạng pha chế xăng giả, buôn bán xăng nhập lậu, ảnh hưởng đến việc đảm bảo an toàn trong giao thông và hoạt động kinh doanh.

Sau khi Bộ Công an chỉ đạo xác lập chuyên án 920G, ngày 6/2/2021, Công an Đồng Nai bắt quả tang Phạm Đức (tài xế Công ty Xăng dầu 55555) lái xe bồn vận chuyển xăng không có nguồn gốc, chứng từ, về trạm xăng dầu do Nguyễn Thăng Long làm chủ tại huyện Trảng Bom, Đồng Nai, để tiêu thụ.

Bị can Phan Thanh Hữu. Nguồn: Zing

Tối 6/2/2021, công an đồng loạt khám xét các cửa hàng bán lẻ do Nguyễn Thăng Long làm chủ ở Đồng Nai và các kho chứa, cây xăng, trụ sở làm việc và nơi ở của những người liên quan đường dây buôn lậu ở Long An, Vĩnh Long, Bà Rịa - Vũng Tàu, TP Cần Thơ, TP.HCM. Đồng thời, cơ quan điều tra khám xét 2 tàu thủy Nhật Minh trên sông Hậu tại xã Mỹ Hòa, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long, đang bơm xăng qua các tàu Huỳnh Ngân 2, Tây Nam, Sơn Tiền.

Từ đây, chân tướng nhóm tổ chức buôn lậu hơn 204 triệu lít xăng RON 95 từ Singapore về Việt Nam bị lộ. Hàng loạt đại gia ngành xăng dầu ở khu vực phía nam bị khởi tố do liên quan đường dây phạm tội này. Trong đó, Viễn là người giới thiệu chủ hàng ở Singapore cho Hữu liên lạc để mua xăng.

Theo cơ quan điều tra, Hữu, Tứ, Viễn và 2 người khác góp hơn 53,4 tỷ đồng để thiết lập đường dây buôn lậu xăng. Các bị can thỏa thuận Viễn dùng 2 tàu chuyên dụng của Công ty Đại Dương Hải Phòng nhận xăng tại cảng Vopak (Singapore) rồi neo đậu tại vùng biển tự do giáp ranh giữa các nước.

Sau đó, Hữu điều 4 tàu thủy Nhật Minh tiếp nhận xăng từ 2 tàu trên, đưa về sông Hậu tại xã Mỹ Hòa và 2 tàu Khánh Hòa 01, 03 để chở xăng vào cảng Bắc Vân Phong (Khánh Hòa) tiêu thụ. Để hợp thức hóa việc chở xăng, Hữu thuê Đinh Văn Đoàn (Giám đốc Công ty Hải Minh Nhật) đứng tên sở hữu 4 tàu Nhật Minh.

Các bị can giao kèo giá mỗi chuyến chở xăng từ cảng Vopak ra vùng biển tự do là từ 1,6 tỷ đến 2,6 tỷ đồng . Còn chi phí cho các tàu Nhật Minh đưa hàng lậu về Việt Nam là từ 1 tỷ đến 1,8 tỷ đồng . Ngoài ra, Hữu còn chi thêm cho Viễn 2.000 USD để trả công cho A Truân (người môi giới mua xăng lậu, chưa rõ lai lịch).

Trước mỗi lần mua xăng, Hữu hẹn một người Trung Quốc tên là A Hùng (đại diện của chủ hàng Singapore ở Việt Nam, chưa rõ lai lịch) tại TP.HCM để giao tiền mua xăng, mỗi lần đưa từ 400.000 USD đến 1,2 triệu USD . Sau khi tiếp nhận thông tin, Viễn thực hiện giao dịch với chủ hàng. Nhóm buôn lậu vận chuyển 3-6 chuyến hàng mỗi tháng, mỗi chuyến chở từ 3,8 triệu đến 5 triệu lít xăng.

Quá trình vận chuyển xăng, Phan Thanh Hữu biết Cục Điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan) đang tìm cách bắt giữ các tàu Nhật Minh nên Hữu đề nghị bị can Tứ tìm mọi cách gặp gỡ Ngô Văn Thụy. Sau đó, Hữu cùng Tứ nhiều lần đưa tổng số tiền hơn 830 triệu đồng cho ông Thụy để xin không xử lý các tàu chở xăng.

Số xăng lậu tuồn về Việt Nam có màu trắng, trong khi sản phẩm do Tập đoàn Petrolimex tiêu thụ trong nước có màu vàng nhạt. Do đó, nhóm của Hữu đã mua thêm phụ gia xăng dầu màu vàng trên thị trường để pha chế cho giống với xăng chính hãng.

Theo cơ quan điều tra, từ tháng 3/2020 đến tháng 2/2021, nhóm của Hữu vận chuyển 48 chuyến với tổng cộng hơn 204 triệu lít xăng lậu (trị giá gần 2.800 tỷ đồng ). Trong đó, hơn 196 triệu lít xăng đã được tiêu thụ.

Cảnh sát nổ súng vây bắt trường gà "khủng", hàng trăm người tháo chạy tán loạn

Như Dân Việt đã thông tin: Phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Tiền Giang cho biết, ngày 12/2 đã vây bắt tụ điểm đá gà ăn tiền có hơn 200 người tham gia tại khu đất trên địa bàn xã Bình Tân (huyện Gò Công Tây, Tiền Giang).

Cụ thể, lúc 13 giờ 30 phút cùng ngày, tại ấp Lợi An, xã Bình Tân (huyện Gò Công Tây), lực lượng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Tiền Giang phối hợp công an địa phương phá tụ điểm cờ bạc dưới hình thức đá gà ăn thua bằng tiền.

Cảnh sát vây bắt trường gà "khủng" tại Tiền Giang. Nguồn: PLO

Tụ điểm đá gà diễn ra trên phần đất ngay phía sau hộ Trần Thanh Bình (sinh năm 1983). Lực lượng công an phát hiện hơn 200 người đang đá gà ăn tiền nên nổ súng khống chế, bắt giữ 41 người đá gà, những người khác chạy tán loạn để thoát thân.



Lực lượng làm nhiệm vụ còn thu giữ tại hiện trường 8 con gà, tạm giữ gần 100 xe máy, 44 điện thoại di động các loại và 600 triệu đồng cùng một số tang vật khác có liên quan.

Ngoài ra, xung quanh tụ điểm còn có 18 con gà khác đang được thả trong những chiếc lồng.

Lực lượng làm nhiệm vụ đã bàn giao các đối tượng trên và tang vật cho Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh phối hợp công an địa phương tiếp tục điều tra, xử lý.

Clip: Phá trường gà "khủng" ở Tiền Giang. Nguồn: NLĐO

Nguyễn Văn Mười - biện gà, ngụ thị xã Gò Công - khai nhận trường gà trên do 2 đối tượng tên Giác và Dế làm chủ. Khi bị phát hiện, trường gà này đã đá được các trận cặp với số tiền lần lượt mỗi cặp là 10 triệu, 15 triệu và 20 triệu đồng.



Nam thanh niên bị đâm tử vong trước cửa quán ăn đêm

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 12/2, Công an huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương, bắt giữ Bùi Văn Linh (24 tuổi, trú xã Thanh Khê, Thanh Hà) để điều tra hành vi Giết người.

Tiếp viên karaoke bị đồng nghiệp đâm tử vong

Rạng sáng cùng ngày, Công an huyện Thanh Hà nhận tin báo về việc anh T.T.A. (29 tuổi, trú xã Thanh Sơn) bị một thanh niên không rõ tên tuổi đâm vào ngực dẫn đến tử vong.

Ngay sau đó, lực lượng công an và cơ quan chức năng đến hiện trường khám nghiệm, lấy lời khai nhân chứng.

Nhà chức trách ban đầu xác định khoảng 3h cùng ngày, tại khu vực vỉa hè trước cửa quán ăn đêm ở khu dân cư số 1 (thị trấn Thanh Hà), anh T.A. bị Bùi Văn Linh dùng vật nhọn đâm vào ngực tử vong do mâu thuẫn cá nhân. Nghi phạm bỏ trốn sau khi gây án.

Đến 13h cùng ngày, Linh bị bắt khi đang lẩn trốn tại thôn Cập Nhất, xã Tiền Tiến, TP.Hải Dương.