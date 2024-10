Sơn La: Hai anh em họ thực hiện hàng loạt vụ trộm cắp sa lưới

Thời gian qua, trên địa bàn huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La xảy ra hàng loạt vụ trộm cắp với cùng một phương thức thủ đoạn… gây lo lắng, bức xúc trong quần chúng nhân dân, ảnh hưởng đến tình hình ANTT. Thủ phạm thường lợi dụng sơ hở của bảo vệ và người dân, trèo tường, cắt khóa, đột nhập vào các cơ quan Nhà nước, trường học và nhà dân trên địa bàn vào ban đêm, trộm cắp các tài sản có giá trị như tiền, vàng, máy tính, xe máy…rồi tẩu thoát.



Cụ thể, ngày 8/8/2024, kẻ gian đã đột nhập vào Trường Mầm non Tô Hiệu, thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn bằng cách trèo tường, cắt khóa cửa phòng họp và lấy đi 2 chiếc máy tính xách tay trị giá trên 13 triệu đồng. Tiếp đó, ngày 20/8/2024, kẻ gian cắt song cửa và đột nhập khu tâm linh tượng đài Thanh niên xung phong thuộc xã Cò Nòi, huyện Mai Sơn đục hòm công đức trộm cắp hơn 10 triệu đồng.

Gần đây nhất, ngày 7/9/2024, gia đình ông Nguyễn Xuân Lộc, trú tại tiểu khu 3, thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn cũng bị kẻ gian đột nhập vào nhà trộm cắp 2 nhẫn vàng 24K, 1 dây chuyền vàng 18K, trị giá khoảng 40 triệu đồng và gần 16 triệu đồng tiền mặt.

Hai đối tượng Lừ Minh Công và Lò Văn Thành cùng tang vật. Ảnh: Minh Phong

Tiến hành điều tra, xác minh và thông qua hệ thống camera của một cửa hàng vàng bạc trên địa bàn, phát hiện 2 đối tượng mang vàng đi bán có nhiều biểu hiện nghi vấn. Ngay lập tức, hình ảnh hai đối tượng trích xuất từ camera được tung đi khắp nơi, đến Công an các xã, thị trấn của huyện Mai Sơn và các địa bàn giáp ranh để nhận diện, xác định nhân thân. Từ thông tin thu thập được và quần chúng nhân dân cung cấp, Công an huyện Mai Sơn đã triệu tập 2 đối tượng: Lừ Minh Công, SN 2004 và Lò Văn Thành, SN 2007, cùng trú tại huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La (Công và Thành là anh em họ hàng), địa bàn giáp ranh với huyện Mai Sơn, để đấu tranh, làm rõ.

Qua đấu tranh khai thác, 2 đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi trộm cắp 2 chiếc máy tính xách tay và 9 triệu đồng tại Trường Mầm non Tô Hiệu; trộm tiền, vàng của gia đình ông Nguyễn Xuân Lộc cùng nhiều tài sản có giá trị khác của nhiều hộ gia đình trên địa bàn. Đối tượng Lừ Minh Công dù mới 20 tuổi nhưng đã có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản, vừa ra tù tháng 6/2024, lại tiếp tục phạm tội. Được biết, đối tượng Lừ Minh Công và Lò Văn Thành đều bỏ học từ sớm, không có việc làm, chơi bời, lêu lổng nhưng muốn có tiền tiêu xài nên rủ nhau đi trộm cắp.

Điều tra dấu vết hiện trường tại Trường mầm non Tô Hiệu. Ảnh: Minh Phong

Trung tá Nguyễn Xuân Thuỷ - Đội trưởng Đội Hình sự Công an huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La cho biết: Ngay sau khi tiếp nhận thông tin và khám nghiệm hiện trường, Công an huyện Mai Sơn xác định các đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp rất liều lĩnh manh động nên đã xác lập chuyên án đấu tranh. Đây là hai đối tượng lưu động, không phải là công dân thuộc địa bàn quản lý, thực hiện hành vi vào ban đêm.

Hệ thống camera an ninh hiện nay cơ bản đã phổ biến nhưng việc lắp đặt camera của nhà dân thì chỉ chú trọng đến hình ảnh ở trong nhà, mà không có sự liên kết với các hệ thống an ninh trên tuyến như ngoài đường, quốc lộ nên việc xác minh truy vết gặp khó khăn. Trong vụ án này có sự phối hợp của các đơn vị giáp ranh qua đó đã xác định và bắt giữ được đối tượng.

Hai đối tượng đã cắt song cửa khu tâm linh tượng đài Thanh niên xung phong Ngã ba Cò Nòi và trộm cắp trên 10 triệu đồng tiền công đức. Ảnh: Minh Phong

Với tinh thần quyết tâm điều tra, khám phá, làm rõ tội phạm, thu hồi tài sản trả cho người bị hại, chỉ trong một thời gian ngắn, Công an huyện Mai Sơn đã phối hợp với Công an các địa bàn giáp ranh điều tra, làm rõ, bắt giữ 2 đối tượng, thu hồi nhiều tài sản mà các đối tượng đã chiếm đoạt, góp phần ổn định tình hình ANTT trên địa bàn, củng cố thêm niềm tin của quần chúng nhân dân đối với lực lượng Công an.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Mai Sơn đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 2 đối tượng Lừ Minh Công và Lò Văn Thành về tội trộm cắp tài sản; đồng thời cũng đang hoàn tất thủ tục để trao một số trả tài sản cho người dân.