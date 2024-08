Xử lý nhóm côn đồ ở Sơn La thường xuyên tụ tập, cố ý gây thương tích

Nhóm đối tượng gồm: Nguyễn Đăng Quang, sinh năm 2007; Nguyễn Đức Đạt, sinh năm 2004; Đặng Đình Hải, sinh năm 2004; Nguyễn Thành Trung, sinh năm 2004, cùng trú tại huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La vừa bị cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Mai Sơn bắt giữ ngày 10/8/2024 về hành vi "cố ý gây thương tích".

Trước đó, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Mai Sơn cũng đã bắt giữ đối tượng Lò Văn Công, sinh năm 2003, trú tại xã Hát Lót, huyện Mai Sơn cùng về hành vi "cố ý gây thương tích". Cách thời điểm bị bắt khoảng 3 tháng, đối tượng Lò Văn Công với vai trò là chủ mưu, cầm đầu đã cùng với Quang, Đạt, Hải, Trung và 1 đối tượng khác dùng tay, chân, gậy gỗ đánh bị thương Nguyễn Thành Long, sinh năm 2009, học sinh trường Chất lượng cao Mai Sơn gây thương tích 25%, phải nhập viện điều trị do Long lấy trộm một số đồ dùng cá nhân của Công tại phòng trọ thuộc tiểu khu 9, thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn.



Kể về hành vi phạm tội của mình, đối tượng cầm đầu Lò Văn Công khai nhận: "Vì tức Long đã lấy trộm đồ của mình nên tôi đã cùng với các đối tượng khác đánh đập, bắt quỳ gối hát quốc ca với mục đích là làm nhục Long và bắt Long nhận đã lấy trộm đồ của tôi."

Đội Cảnh sát Hình sự họp bàn triển khai phương án bắt giữ các đối tượng gây rối trật tự công cộng. Ảnh: ANTV Sơn La

Qua điều tra, xác minh, cơ quan điều tra xác định đối tượng Lò Văn Công thuê phòng trọ tại tiểu khu 19, thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn để làm nhân viên phục vụ tại một quán hát karaoke trên địa bàn. Tuy nhiên, hắn không tu chí làm ăn mà thường xuyên tụ tập nhóm thanh thiếu niên mới lớn, kích động, xúi bẩy và cổ vũ cho nhóm đối tượng này thực hiện các hành vi gây rối trật tự công cộng như gây gổ đánh nhau, chửi bới… Hầu như các vụ gây rối, đánh nhau trên địa bàn huyện Mai Sơn đều có sự tham gia của nhóm đối tượng này và đối tượng Công chỉ đứng sau giật dây, kích động.

Nói về tính chất phức tạp của vụ việc, Thượng uý Lê Huy Hoàng, cán bộ Đội Cảnh sát hình sự, Công an huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La cho biết: Đây là vụ việc nghiêm trọng, có nhiều đối tượng tham gia, có đối tượng vị thành viên và gây án đối với người dưới 16 tuổi. Nếu không xử lý dứt điểm thì có thể việc vi phạm pháp luật của nhóm đối tượng này sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp, tạo thành hệ thống, có dấu hiệu của hoạt động tội phạm có tổ chức, ổ nhóm, làm mất ANTT, gây bức xúc trong quần chúng nhân dân.

Để xử lý được nhóm đối tượng này, nhất là đối tượng cầm đầu thì chúng tôi đã mất rất nhiều thời gian, công sức điều tra, xác minh, củng cố chứng cứ. Nhất là khi biết lực lượng Công an sẽ xử lý nghiêm thì đối tượng Công và đồng bọn đã bàn bạc trên nhóm kín và bỏ trốn khỏi địa phương nhưng chúng tôi đã kịp thời áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, bắt được đối tượng và hai đối tượng khác khi chúng đang lẩn trốn trên địa bàn huyện Mộc Châu và thành phố Hà Nội. Đến hôm nay thì đã bắt, khởi tố 5 đối tượng, xử phạt vi phạm hành chính 1 đối tượng do chưa đủ tuổi thành niên.

Việc bắt giữ, khởi tố nhóm đối tượng, nhất là đối tượng chủ mưu, cầm đầu đã góp phần ổn định tình hình ANTT trên địa bàn, tuyệt đối không để hình thành các băng, ổ nhóm đối tượng phạm tội hoạt động trên địa bàn. Củng cố thêm niềm tin của quần chúng nhân dân đối với lực lượng Công an.

Nhóm đối tượng Nguyễn Thành Trung, Đặng Đình Hải, Lò Văn Công, Nguyễn Đức Đạt, Nguyễn Đăng Quang (từ trái qua phải) bị bắt giữ. Ảnh: ANTV Sơn La

Để đảm bảo ANTT trên địa bàn, nhất là xử lý triệt để tình hình gây rối TTCC, không để các đối tượng tụ tập thành nhóm ngang nhiên lộng hành thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật thì lực lượng CSHS Công an huyện Mai Sơn thời gian tới, Trung tá Nguyễn Văn Thuỷ, Đội trưởng Đội Hình sự Công an huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La chia sẻ: "Trong thời gian tới xác định trên địa bàn còn một số tiềm ẩn có thể phát sinh thêm tội phạm, đội Cảnh sát Hình sự tiếp tục tham mưu cho lãnh đạo Công an huyện thực hiện nhiều biện pháp, giải pháp về công tác phòng ngừa; cũng như tham mưu cho UBND huyện, ngành văn hoá, thông tin tuyên truyền, ngành giáo dục để phối hợp tuyên truyền trong công tác giáo dục để ổn định tình hình, đặc biệt không để phát sinh ổ, nhóm tội phạm, dù là những ổ nhóm mang tính chất đơn giản trên địa bàn. Để tình hình ANTT trên địa bàn ổn định, giữ vững."

Với những giải pháp cụ thể, có bước đi, cách làm sáng tạo và đặc biệt thể hiện quyết tâm cao của lực lượng Công an huyện Mai Sơn trong việc xử lý nghiêm minh, dứt điểm các vụ việc vi phạm pháp luật về hình sự trên địa bàn, người dân có cơ sở để hi vọng về một môi trường sống an toàn và hoàn toàn có thể yên tâm khi đi lại, làm việc, vui chơi.