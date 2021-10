Sơn La: Một ngày phá 2 chuyên án, thu số lượng lớn ma túy tổng hợp

Vào khoảng 8h ngày 26/10, tại xã Mường Cai (huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La), tổ công tác phối hợp giữa Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh, Phòng phòng chống ma túy và tội phạm Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh, Đồn Biên phòng Mường Cai, Công an huyện Sông Mã và Công an xã Mường Cai đã phá thành công chuyên án ma túy, bắt quả tang 2 đối tượng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Đối tượng Ly A Mua. Ảnh: Minh Phượng.

Đối tượng bị bắt là Ly A Mua SN 1996 và Ly A Vự, SN 2000, cùng trú tại bản Pu Hao (xã Mường Lạn, huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La). Lực lượng chức năng đã tiến hành thu giữ 30 túi hồng phiến (khoảng 6.000 viên), 2 điện thoại di động, 2 xe máy cùng một số vật chứng liên quan khác.



Đối tượng Ly A Vự. Ảnh: Minh Phượng.

Trước đó vào hồi 5h cùng ngày, tổ kiểm soát ma túy lưu động, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Sơn La và Công an huyện Mai Sơn đã phát hiện và bắt quả tang đối tượng Lường Nguyễn Cẩm (SN 1979, trú tại bản Púng A, xã Púng Tra, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La) đang vận chuyển trái phép 10 túi hồng phiến (khoảng 2.000 viên), cùng một số vật chứng liên quan khác.

Đối tượng Lường Nguyễn Cẩm tại cơ quan Công an. Ảnh: Minh Phượng.

Mở rộng điều tra, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh tiến hành bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp và khám xét chỗ ở đối với Tòng Văn Hưng (SN 1985, trú tại bản Ten Pạnh, xã Chiềng Khương, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La), thu giữ 57 viên ma túy tổng hợp, 20 triệu đồng, 1 ô tô, 1 tẩu tự chế và một số vật chứng liên quan khác.

Hiện các vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.