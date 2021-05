Sơn La: Theo chân nữ thiếu úy xinh đẹp chạy nước rút chiến dịch cấp thẻ căn cước công dân

Công an Sơn La đã bước vào giai đoạn nước rút trong chiến dịch cấp CCCD có gắn chip điện tử. Để hoàn thành chỉ tiêu Bộ Công an giao, Đoàn thành niên Công an tỉnh Sơn La đã hỗ trợ việc thực hiện chiến dịch này góp phần sớm đưa Sơn La cán đích trước tiến độ mà Bộ Công an đề ra.

Bình luận 0