Sơn La: Truy nã nghi phạm giết vợ bằng súng tự chế

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sơn La đã ra quyết định truy nã đối với Hạng A Do, sinh 28/8/1986; nơi ở hiện tại: Cụm Co Hạ, bản Khá, xã Mường Lạn, huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La.

Đặc điểm nhận dạng: Cao 1m65, da trắng, tóc đen, lông mày rậm, sống mũi thẳng, dái tai vuông, mắt đen; nốt ruồi ngay đầu mắt trái.

Tội danh bị khởi tố: Giết người, quy định tại Điều 123 Bộ luật Hình sự, trốn ngày 30/1/2022; chỗ ở trước khi trốn: Cụm Co Hạ, bản Khá, xã Mường Lạn, huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La.

Hiện trường xảy ra vụ án tại điểm dân cư Co Hạ, bản Khá, xã Mường Lạn, huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La. Ảnh: Bốn Mùa.

Quyết định truy nã nêu rõ: Bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay người đang bị truy nã đến cơ quan Công an, Viện kiểm sát và UBND nơi gần nhất. Sau khi bắt hoặc tiếp nhận đối tượng truy nã phải báo ngay cho Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sơn La, số điện thoại liên hệ 0692680193 hoặc 0976 456 156 Điều tra viên Đinh Văn Tú.

Như trước đó Dân Việt đã đưa tin, ngày 3/2/2022, trao đổi với phóng viên, ông Lò Trọng Đại, Chủ tịch UBND xã Mường Lạn, huyện Sốp Cộp xác nhận: Trên địa bàn xã vừa xảy ra một vụ án nghiêm trọng tại điểm dân cư Co Hạ, bản Khá. Hậu quả, một người phụ nữ tử vong tại chỗ.

Nạn nhân là chị G.T.M (sinh năm 1987, vợ ông Do), dân tộc Mông trú tại điểm dân cư Co Hạ, bản Khá, xã Mường Lạn.

Theo thông tin ban đầu của người dân, vụ án xảy ra vào khoảng 18 giờ ngày 30/1/2022, tại nhà của ông Do, cũng là chồng nạn nhân. Nạn nhân bị sát hại bằng súng săn tự chế dẫn đến tử vong. Sau khi gây án, nghi phạm Do đã bỏ trốn khỏi hiện trường.