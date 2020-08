Son Ye Jin "yêu say đắm" Kang Ha Neul trong phim cổ trang, khán giả "dậy sóng" gọi tên Hyun Bin

Son Ye Jin "yêu say đắm" Kang Ha Neul trong phim cổ trang.

Mới đây, Sports Seoul đưa tin Son Ye Jin và Kang Ha Neul sẽ hợp tác trong loạt phim cổ trang "Cut by the Heart". Thông tin này cũng được phía công ty quản lý của hai nghệ sĩ xác nhận. Hiện tại, họ đã nhận kịch bản và đang thảo luận với ê-kíp sản xuất về các vấn đề xoay quanh tác phẩm này.

Được biết, "Cut by the Heart" thuộc thể loại cổ trang với nội dung kể về câu chuyện tình bi thương giữa công chúa Pyeonggang và On Dal. Theo đó, Son Ye Jin dự kiến vào vai công chúa Pyeong Gang - con vua Pyeong Won. On Dal (Kang Ha Neul đóng) - chàng trai sống trong rừng cùng mẹ ruột. On Dal không được tiếp xúc thế giới bên ngoài và luôn tò mò về những điều nằm bên ngoài khu rừng. On Dal phải lòng Pyeong Gang và sẵn sàng làm theo mọi yêu cầu của cô. Tuy nhiên, Pyeong Gang không có tình cảm với On Dal. Cô chỉ lợi dụng anh để trả thù. Báo chí Hàn Quốc dự đoán bộ phim sẽ mang màu sắc bi kịch.

Việc Son Ye Jin chấp nhận lời đề nghị đóng vai chính trong "Cut by the Heart" thì đây sẽ là bộ phim cổ trang đầu tiên của cô kể từ "The Great Ambition" đài SBS vào năm 2002. Trước đó, "người tình tin đồn" Hyun Bin cũng đã đóng vai chính trong phim điện ảnh cổ trang "Hải tặc" vào năm 2014 và phim "Công chúa cuối" cùng năm 2016.

Phía diễn viên Kang Ha Neul kém Son Ye Jin 8 tuổi. Anh xuất thân là diễn viên nhạc kịch, có giọng hát cao, khỏe và truyền cảm. Ngoài khả năng ca hát, Kang Ha Neul còn được đánh giá cao về khả năng diễn xuất. Nam diễn viên đóng phim từ năm 2007 nhưng chỉ gây chú ý sau To the Beautiful You (2012) và The Heirs (2013). Năm 2019, Kang Ha Neul gây chú ý khi đảm nhận vai chính trong Khi hoa trà nở (When the Camellia Blooms).

Trước thông tin Son Ye Jin hóa công chúa yêu say đắm Kang Ha Neul trong phim cổ trang, nhiều fan của nữ diễn viên phim "Hạ cánh nơi anh" bất ngờ gọi tên Hyun Bin: "Mới có 6 tháng hậu chia tay mà chị đã bỏ anh tôi"; "Son Ye Jin là của Hyun Bin"; "Nhưng mà công chúa thì thầm thương trộm nhớ vị hoàng tử hơi phèn này nên họ hạnh phúc bên nhau đến trọn đời"...





Hyun Bin và Son Ye Jin vướng tin đồn đang hẹn hò nhưng không muốn công khai.

Cặp đôi Hyun Bin - So Ye Jin được cho là đang hẹn hò nhưng không muốn công khai sau khi bộ phim "Hạ cánh nơi anh" khép lại. Thông tin này được một chuyên gia về showbiz Hàn Quốc hé lộ trong chương trình radio POP FM 91.7 nhận được sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ.

"Với những người nổi tiếng khác họ đã công khai mối quan hệ nhưng với Hyun Bin và Son Ye Jin thì cả hai chỉ muốn giữ im lặng vì đều là những người trưởng thành", vị chuyên gia này chia sẻ.